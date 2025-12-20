HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

LPG yüklü tanker otomobile çarptı, facianın eşiğinden dönüldü

Samsun’da aynı noktada peş peşe meydana gelen iki ayrı trafik kazasında önce otomobil bariyerlere çarparak yan yattı ve 1 kişi yaralandı, ardından LPG yüklü tankerin otomobile çarpmasıyla muhtemel bir facianın eşiğinden dönüldü.

LPG yüklü tanker otomobile çarptı, facianın eşiğinden dönüldü

Kazalar, Canik ilçesi Atatürk Bulvarı Balıkçı Barınağı karşısında, saat 09.30 sıralarında Samsun istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, otomobil, seyir halindeyken bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

TANKER KAZASI

İlk kazanın ardından aynı yönde ilerleyen çekici ile Aygaz marka LPG yüklü tanker, otomobile yandan çarptı. Polis ekipleri, kazaların ardından güvenlik önlemi alarak 3 şeritli yolu tek şeride düşürdü. Trafikte yoğun araç kuyruğu oluşurken, LPG yüklü tankerin karıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

Her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hisarcık’ta miniklere yerli malı kullanımının ülke ekonomisine katkıları anlatıldıHisarcık’ta miniklere yerli malı kullanımının ülke ekonomisine katkıları anlatıldı
Tokat'ta motokuryeyi öldüren katil zanlısı arkadaşı çıktıTokat'ta motokuryeyi öldüren katil zanlısı arkadaşı çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gülşah Durbay vefatının ardından yeni başkan seçildi

Gülşah Durbay vefatının ardından yeni başkan seçildi

Öğretmene davranışları gündem olmuştu! Cezaları belli oldu

Öğretmene davranışları gündem olmuştu! Cezaları belli oldu

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Adli Tıp'a test veren Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

Adli Tıp'a test veren Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

Bu hafta sonu ŞOK'a çocukları sevindirecek ürünler geliyor!

Bu hafta sonu ŞOK'a çocukları sevindirecek ürünler geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.