LPG yüklü tanker otomobile çarptı, facianın eşiğinden dönüldü

Kazalar, Canik ilçesi Atatürk Bulvarı Balıkçı Barınağı karşısında, saat 09.30 sıralarında Samsun istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, otomobil, seyir halindeyken bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

TANKER KAZASI

İlk kazanın ardından aynı yönde ilerleyen çekici ile Aygaz marka LPG yüklü tanker, otomobile yandan çarptı. Polis ekipleri, kazaların ardından güvenlik önlemi alarak 3 şeritli yolu tek şeride düşürdü. Trafikte yoğun araç kuyruğu oluşurken, LPG yüklü tankerin karıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

