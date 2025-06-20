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Lübnan'lı aile şifayı Türkiye'de buldu: Ağır bağışıklık yetmezliği olan 1 yaşındaki Moussa iyileşti

Lübnan’da yaşayan Rody ailesi, 1 yaşındaki oğulları Moussa’nın bağışıklık sistemiyle ilgili ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Doktorların kemik iliği nakli yapılmazsa küçük Moussa'nın yaşamını sürdüremeyeceğini belirtmesi üzerine aile, uygun verici bulmak için Lübnan'da, komşu ülkelerde ve Avrupa'da yoğun bir arayışa girdi. Ancak tüm bu çabalardan sonuç alınamayınca umutlarını Türkiye’ye taşıyan aile, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi’ne (TÜRKKÖK) başvurdu.

Lübnan'lı aile şifayı Türkiye'de buldu: Ağır bağışıklık yetmezliği olan 1 yaşındaki Moussa iyileşti

Lübnan'da bilgisayar mühendisi olarak çalışan Radwan Rody (34) ile ev hanımı eşi Riham Rody (30), bir yıl önce dünyaya gelen oğulları Moussa'nın bağışıklık sisteminde önemli bir sorun olduğunu öğrendi. Doktorlar, Moussa'nın hayatını sürdürebilmesi için 1 yaşına kadar kemik iliği nakli yapılması gerektiğini belirtti.

Aile, tek çocukları olan Moussa için uygun bir verici bulmak için arayışa girdi. Lübnan'da, çevre ülkelerde ve Avrupa'da yapılan tüm taramalara rağmen uygun verici bulunamadı. Oğullarının bir an önce sağlığına kavuşması için zamanla yarışan aile, verici için sağlık turizmi kapsamında Türkiye'ye başvurdu.

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Şubat ayında Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKKÖK) üzerinden uygun verici bulundu. İzmir Şehir Hastanesi'nden olumlu dönüş alan Rody ailesi, Türkiye'ye geldi. Moussa, 1 ay önce Doç. Dr. Salih Gözmen, Dr. Neryal Tahta ve hemşire Nimet Gemalmaz'dan oluşan ekip tarafından operasyona alındı. 2 saat süren başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuşan Moussa, 1 aylık takip sürecinin ardından taburcu edildi.

"AĞIR BAĞIŞIKLIK YETMEZLİĞİ OLAN BİR ÇOCUKTU"

Nakil süreciyle ilgili bilgi veren Doç. Dr. Salih Gözmen, "Hastamız ağır bağışıklık yetmezliği olan bir çocuktu. Ülkesinde tedaviye başlanmış ancak verici bulunamadığı için nakil yapılamamış. Şubat ayında TÜRKKÖK üzerinden uygun verici bulundu. Tetkikler sonrası hastayı kabul ettik ve mayıs başında nakli gerçekleştirdik. Süreç başarılı geçti, hastamız sağlıklı şekilde ülkesine dönebilecek durumda" dedi.

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"1 MİLYON VERİCİYE SAHİBİZ"

Doç. Dr. Gözmen, Türkiye'nin kemik iliği naklinde bölgeye kıyasla avantajlı bir ülke olduğuna dikkati çekip, "TÜRKKÖK ilk kurulduğunda hiç vericisi yoktu. Şu an TÜRKKÖK'te yaklaşık 1 milyon vericiye sahibiz. Bu hem Sağlık Bakanlığı'nın yönlendirmesi hem de Türk insanının insani hassasiyeti sayesinde mümkün oldu. Başka ülkelerde yapılamayan bir tedavinin ülkemizde yapılabiliyor olması bizim için gurur verici" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE YAŞADIKLARIMIZI HERKESE ANLATIYORUZ"

Baba Radwan Rody ise "Oğlumuzun hastalığı doğumdan kısa süre sonra anlaşıldı. Lübnan'da ve Avrupa'da uzun süre verici aradık ancak bulamadık. Türkiye'ye başvurduk, bize verici bulunduğu söylendi. Ameliyat çok başarılı geçti. Tüm ekibe minnettarız" dedi. Anne Riham Rody da "Burada herkes bizimle çok ilgilendi, çok destek oldular. Türkiye'de yaşadıklarımızı herkese anlatıyorum. Herkese gönül rahatlığıyla burayı tavsiye ediyorum" diye konuştu.

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(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bağışıklık Sistemi Lübnan kök hücre ilik
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