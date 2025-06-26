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Lübnanlı Dürzi lider Canbolat’tan "silah yalnızca devlette olmalı" açıklaması

Lübnanlı Dürzi lider ve İlerici Sosyalist Parti’nin eski başkanı Velid Canbolat, silahın yalnızca devletin elinde olması gerektiğini belirterek, gelecek nesillere İsrail’e karşı verilen mücadelelerin hafızasının aktarılması gerektiğini söyledi.

Lübnanlı Dürzi lider Canbolat’tan "silah yalnızca devlette olmalı" açıklaması

Başkent Beyrut’ta düzenlediği basın toplantısında konuşan Canbolat, "Silah yalnızca devletin elinde olmalı. Eğer silaha sahip olan (ülke içerisinde) Lübnanlı ya da Lübnanlı olmayan partiler varsa, silahlarını devlete uygun şekilde teslim etmelidir." diye konuştu.

Canbolat, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn’a, Cebel-i Lübnan iline bağlı Dürzi nüfusun yoğun olduğu Muhtara köyünde silah bulunduğunu ilettiğini ve ilgili güvenlik birimlerinden bu silahları teslim almalarını istediğini aktardı.

Hizbullah ile İlerici Sosyalist Parti arasında 7 Mayıs 2008’de yaşanan gerginlikler sonrasında bölgede toplanan hafif ve orta ölçekli silahların üç haftadan uzun bir süre önce tamamen devlete teslim edildiğini belirten Canbolat, bu silahların toplandığını ve artık yeni bir Ortadoğu sayfası açıldığını ifade etti.

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"YENİ NESİLLERİN SİLAHI ARTIK HAFIZADIR"

Canbolat, "Yeni nesillerin silahı artık hafızadır. Bu yüzden onlara İsrail ve işbirlikçilerine karşı verilen direnişin kahramanlık hafızasını miras bırakmalıyız." dedi.

Lübnan ordusunun ve iç güvenlik güçlerinin güçlendirilmesi çağrısı yapan Canbolat, Lübnan'da hala İsrail işgali altında olan topraklar ve yıkılmış köyler olduğunu, bu nedenle BM Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanması gerektiğini vurguladı.

Canbolat'ın açıklamaları ABD başta olmak üzere birçok ülkenin, Hizbullah’ın silahsızlandırılması yönündeki baskılarını artırdığı bir dönemde geldi. Ancak Hizbullah, silahlarını ulusal egemenlik bağlamında teslim etmeyeceğini sık sık dile getiriyor.

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İSRAİL'İN LÜBNAN'I İŞGALİ SÜRÜYOR

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

(AA)

26 Haziran 2025
26 Haziran 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Lübnan
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