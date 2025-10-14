HABER

Lüks kruvaziyer Alanya’ya demir attı! Görenleri büyüledi

Antalya’nın Alanya ilçesine, Bahama Bandıralı ‘Marella Discovery 2’ isimli lüks kruvaziyer yolcu gemisi Alanya limana ulaştı.

Akdeniz’in önemli turizm ilçelerinden olan Alanya’ya sabah saatlerinde Bahama bandıralı ‘Marella Discovery 2’ isimli lüks kruvaziyer gemisi limana ulaştı.

Limana demir atan yolcu gemisinde bin 739 yolcu ve 742 mürettebat bulunurken, yolcuların büyük kısmının İngiliz vatandaşı olduğu öğrenildi.

Marmaris’ten gelen lüks kruvaziyer yolcu gemisi akşam saat 18:00 sıralarında Limasol’a gitmek üzere Alanya’dan ayrılması bekleniyor.

Yolcuların bir kısmı şehir merkezini gezmek üzere gemiden inerken, bazı turistler ise tarihi ve turistik bölgeleri ziyaret etti.

(İHA)

