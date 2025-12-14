HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Lüks otomobil kamyona ok gibi saplandı: 1 ölü, 2 yaralı

Adana’da kaza yaptığı için yolda duran kamyona arkadan çarpan lüks aracın sürücüsü hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Lüks otomobil kamyona ok gibi saplandı: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi Mithat Özhan Bulvarı’nda meydana geldi. Ahmet Uğurlu yönetimindeki kamyon, Aykut can Kütük yönetimindeki otomobil ile maddi hasarlı kazaya karıştı. Bu sırada Emin Momyak (29) yönetimindeki otomobil kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri sürücü Emin Momyak’ın hayatını kaybettiğini belirlerken araçta bulunan ismi öğrenilemeyen 2 yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazada otomobil hurdaya dönerken, polis, kamyon ve diğer otomobilin sürücüsünü gözaltına aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Momyak’ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Lüks otomobil kamyona ok gibi saplandı: 1 ölü, 2 yaralı 1

Lüks otomobil kamyona ok gibi saplandı: 1 ölü, 2 yaralı 2

Lüks otomobil kamyona ok gibi saplandı: 1 ölü, 2 yaralı 3

Lüks otomobil kamyona ok gibi saplandı: 1 ölü, 2 yaralı 4

Lüks otomobil kamyona ok gibi saplandı: 1 ölü, 2 yaralı 5

Lüks otomobil kamyona ok gibi saplandı: 1 ölü, 2 yaralı 6Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Manisa'da feci kaza: Motosiklet devrildi, sürücü hayatını kaybettiManisa'da feci kaza: Motosiklet devrildi, sürücü hayatını kaybetti
Samsun'da 1650 rakımlı Dürtmen Dağı'nda kar etkili olduSamsun'da 1650 rakımlı Dürtmen Dağı'nda kar etkili oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

120 milyon TL'lik dolandırıcılık! Cumhuriyet Savcısını bile böyle kandırdılar

120 milyon TL'lik dolandırıcılık! Cumhuriyet Savcısını bile böyle kandırdılar

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

Türkiye harekete geçti! 1 Ocak'tan itibaren Suriyelilere ücretli olacak

Türkiye harekete geçti! 1 Ocak'tan itibaren Suriyelilere ücretli olacak

'Girince biz bile şaşkınlık yaşıyoruz' Evlerde yeni sistem çıkışı: Ekspertiz

'Girince biz bile şaşkınlık yaşıyoruz' Evlerde yeni sistem çıkışı: Ekspertiz

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.