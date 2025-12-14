Lüks otomobil kamyona ok gibi saplandı: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi Mithat Özhan Bulvarı’nda meydana geldi. Ahmet Uğurlu yönetimindeki kamyon, Aykut can Kütük yönetimindeki otomobil ile maddi hasarlı kazaya karıştı. Bu sırada Emin Momyak (29) yönetimindeki otomobil kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri sürücü Emin Momyak’ın hayatını kaybettiğini belirlerken araçta bulunan ismi öğrenilemeyen 2 yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada otomobil hurdaya dönerken, polis, kamyon ve diğer otomobilin sürücüsünü gözaltına aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Momyak’ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

