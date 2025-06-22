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Lüks otomobilin çarpıştığı araç hurdaya döndü: 3 ağır yaralı

Kırıkkale'de lüks otomobilin, önünde seyreden otomobile çarptığı kazada 3 kişi ağır yaralandı.

Lüks otomobilin çarpıştığı araç hurdaya döndü: 3 ağır yaralı

Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.A. idaresindeki Porsche otomobil, önünde seyreden M.G. yönetimindeki Toyota marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da savrulurken, araç hurdaya döndü. Kazada, sürücüler ile araçta yolcu olarak bulunan A.A.G. ağır yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerince, araçların yanma riskine karşı tedbir alındı. Kazaya karışan iki otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Kırıkkale
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