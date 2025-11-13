HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Lüks otomobilin içinde dehşeti yaşadı, kaçarken kaza yaptı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişi, lüks otomobilinin içerisindeyken yanına gelen şahıs tarafından defalarca bıçaklandı. Yaralı halde kaçmaya çalışan sürücü, başka bir araca çarptı. Bıçaklanma anı bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Lüks otomobilin içinde dehşeti yaşadı, kaçarken kaza yaptı

Olay, Körfez Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ercan K. (32), otomobilinin içerisindeyken bir şahıs yanına geldi. Şahıs, aracın kapısını açarak Ercan K’yi art arda bıçakladı. Sürücü olay yerinden aracıyla kaçarken, saldırgan elinde bıçakla, "Bu mahallede kim kimin namusuna bakarsa" diyerek küfür etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Aracıyla kaçan sürücü, yaklaşık 500 metre ileride Canbay Sokak’a girdiği sırada park halindeki hafif ticari araca çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Ercan K’nın ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Bu arada saldırgan olay sonrası bir süre elinde bıçakla caddede dolaştığı, ardından kaçtığı belirtildi. Polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Polonya, Belarus sınırına yeni bariyer inşa edecekPolonya, Belarus sınırına yeni bariyer inşa edecek
Köpekleri tüfekle vuran şahıs tutuklandıKöpekleri tüfekle vuran şahıs tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çıplak haldeydi... Mesajları silmiş, numarayı değiştirmiş

Çıplak haldeydi... Mesajları silmiş, numarayı değiştirmiş

Balıkesir beşik gibi! 5 dakika içinde 4 üzeri 3 deprem....

Balıkesir beşik gibi! 5 dakika içinde 4 üzeri 3 deprem....

Galatasaray'da ilk hedef: Lookman! Osimhen'den sonra 2.rekor geliyor...

Galatasaray'da ilk hedef: Lookman! Osimhen'den sonra 2.rekor geliyor...

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Faiz indirimi sürprizi: Erdoğan imzaladı!

Faiz indirimi sürprizi: Erdoğan imzaladı!

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.