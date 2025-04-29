Lüks otomobiller Ekrem İmamoğlu’na mı ait? Görüntüleri yayınlandı…

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen ikinci dalga operasyonla ilgili soruşturma devam ederken, Ekrem İmamoğlu'na ait oldukları iddia edilen olan araçlara el konuldu. Beykoz’daki bir rezidansın otoparkında bulunan lüks otomobiller böyle görüntülendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanarak görevden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu öne sürülen yolsuzluk örgütünün Beykoz’da bulunan bir sitenin otoparkında milyonlarca lira değerindeki çok sayıda lüks otomobile el konuldu.

Hakkında Ekrem İmamoğlu’nun gizli kasalarından olduğu iddiaları Murat Kapki üzerine kayıtlı olduğu tespit edilen otomobiller çekici vasıtasıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi. El konulan otomobiller arasında son model lüks otomobillerle birlikte klasik otomobillerinde bulunduğu da görüldü. (Kaynak: İHA)

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır