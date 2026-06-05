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Lüleburgaz'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılardan H.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Lüleburgaz'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde D-100 Karayolu TPAO Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.D. yönetimindeki 39 SY 562 plakalı otomobil ile T.A. idaresindeki 39 TA 411 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler Y.D. ve T.A. ile araçlarda bulunan S.D., N.D., H.A. ve T.A. yaralandı.

KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılardan H.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kırklareli Lüleburgaz kaza
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