Lüleburgaz’da korkutan yangın

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde arazide çıkan yangın, kısa süreli paniğe sebep oldu.

Edinilen bilgilere göre, Lüleburgaz ilçesinde Eski Sanayi bölgesinin karşısında bulunan alanda sabah saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüyerek çevrede endişeye yol açtı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangına Lüleburgaz ile Babaeski’den gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarf ederken, çevrede güvenlik önlemleri alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.



