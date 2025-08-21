HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Lunaparkta oyun işletmecisi ölü bulundu

Karabük'te lunapark içerisinde oyun işletmeciliği yapan 63 yaşındaki adam ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Lunaparkta oyun işletmecisi ölü bulundu

Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Lunapark içerisinde oyun işletmeciliği yapan Yüksel Darı'nın (63) hareketsiz şekilde yattığını gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Lunaparkta oyun işletmecisi ölü bulundu 1

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Ekiplerin yaptığı kontrolde Darı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Darı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

21 Ağustos 2025
21 Ağustos 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Villa bahçesinde ceset çıkmıştı! Kan donduran cinayeti itiraf etti: "Dozerle üzerini toprakla kapattım"Villa bahçesinde ceset çıkmıştı! Kan donduran cinayeti itiraf etti: "Dozerle üzerini toprakla kapattım"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: "Siyasi navigasyon problemi yaşıyor"AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: "Siyasi navigasyon problemi yaşıyor"
Anahtar Kelimeler:
vefat Karabük lunapark
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çocuklarının gözü önünde müstehcen dans

Çocuklarının gözü önünde müstehcen dans

G.Saray'dan Nelsson için resmi açıklama!

G.Saray'dan Nelsson için resmi açıklama!

Üzerinde palyaço kıyafeti elinde bıçak gece vakti çocukları kovaladı! Mahalleli tedirgin, emniyet harekete geçti

Üzerinde palyaço kıyafeti elinde bıçak gece vakti çocukları kovaladı! Mahalleli tedirgin, emniyet harekete geçti

Bir şehir bunu konuşuyor! Jandarma aracındayken silahlı saldırıda yaralandılar

Bir şehir bunu konuşuyor! Jandarma aracındayken silahlı saldırıda yaralandılar

NATO üyesi ülkeden Ukrayna kararı: "Asker gönderebiliriz"

NATO üyesi ülkeden Ukrayna kararı: "Asker gönderebiliriz"

İşten geldi hayatının şokunu yaşadı! Yatak odasındaki ayak izleri dünyasını kararttı

İşten geldi hayatının şokunu yaşadı! Yatak odasındaki ayak izleri dünyasını kararttı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.