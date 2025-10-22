Lütfü Savaş, CHP il kongrelerinin iptalini istemişti! Özel'den sert tepki: "Mikropluk yapıyor"

CHP'de kurultay krizi bitmek bilmiyor. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da aralarında bulunduğu önceki CHP kurultay delegeleri, CHP'nin 39. Olağan Kurultayı sürecinde yapılan il kongreleri seçimlerinin iptali için Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dilekçe verdi.

KURULTAY İRADESİNİN ORTADAN KALDIRILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Lütfü Savaş ve delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen'in, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez yönetiminin, 38. Olağan Kurultay'da kurultay iradesini organize bir şekilde ortadan kaldırdığı ve bu durumun hukuka ve kamu düzenine aykırı olduğu savunuldu.

"DÜNYA LAF YEMİŞİM YİNE DE ADAY GÖSTERMİŞİZ"

Yaşanan gelişmenin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel değerlendirmelerde bulundu. Halk TV'deki canlı yayında konuşan Özel, "Sürekli bu partiden aday yapılmış, önemli makamlara gelmiş, sonra bir daha aday olmuş, istenmeyen insan ilan edilmiş, sırf hakkını teslim etmek için anketlerde önde diye bütün riskleri almışız, dünya laf yemişim, yine de aday göstermişiz. Sonrasında çıkmış partiyi 'PKK ile iş tutmak'tan falan suçlayıp kendini partiden attırmış. Öyle dedi diye atıldı partiden" dedi.

"MİKROPLUK YAPIYOR"

Açıklamalarına devam eden Özel daha sonra şunları söyledi:

"O zamanlar bu süreç yoktu. Sonra da partiye kötülük yapanların maşası haline gelmiş, iktidarın maşası olarak sürekli partinin kurultaylarına iptal ettirmeye çalışıyor. Yani mikropluk yapıyor"

"HARCADIĞIM NEFESE DEĞMEYECEK KENDİSİ"

Daha önce yaptığı bir konuşmayı da hatırlatan Özel, "Sordular bir yerde, dedim ki; 'Onun aslında yaptığına şaşmamak lazım. Mikroba neden hastalık yapıyorsun diye sorulur mu, onun işi o' dedim. Harcadığım nefese değmeyecek kendisi" şeklinde konuştu.