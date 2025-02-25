HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Lütfü Savaş ifade verdi! Kurultay'da divan başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı

Lütfü Savaş ifade verdi! Kurultay'da divan başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
25.02.2025 14:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'deki Kurultay tartışmaları devam ederken kurultayı şikayet eden eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş Ankara Adliyesi'ne gelerek ifade verdi. Savaş'ın avukatı ifade sonrası yaptığı açıklamada kurultayda divan başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak dikkat çeken cümleler kurdu. Savaş'ın avukatı öte yandan yeni bir suç duyurusunda bulunduklarını da duyurdu.

Lütfü Savaş ifade verdi! Kurultay'da divan başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiasına ilişkin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına "tanık" sıfatıyla ifade verdi. Savaş, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına tanık olarak ifade verdikten sonra Ankara Adliyesi'nden ayrıldı.

Ekran görüntüsü 2025-02-25 140800

'SAVCILIK DAVETİ' VURGUSU

Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen, adliye önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, müvekkilinin hukuka ve yasal sürece olan saygısı nedeniyle, savcılık daveti üzerine ifadeye geldiğini bildirdi.

"HUKUKİ GİRİŞİMLERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Üregen, "Hukuki süreçlerin çarpıtılması ve kamuoyunun yanlış yönlendirilmesi yargı bağımsızlığına ve demokratik değerlere zarar vermektedir. Demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve siyasi etiğe olan inancımız doğrultusunda, sürecin tüm yönleriyle adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi için hukuki girişimlerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

b3

YENİ SUÇ DUYURUSU

Müvekkilinin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük ve delegelerin iradesinin sakatlandığı iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yeni bir suç duyurusunda bulunduğunu aktaran Üregen, kurultay sırasında bazı gazeteciler tarafından yapılan haberlerde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiği yönünde yanlış bilgiler verildiğini, delegeler üzerinde psikolojik baskı oluşturularak seçim sürecinin manipüle edilmesinin sağlandığını öne sürdü.

Avukat Üregen, sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğündeki madde 47'ye göre birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ikinci toplantının yapılması halinde, iki toplantı arasındaki süre en az üç saat olmalıdır. Ancak bu süreye dikkat edilmeden birinci toplantı sonra erdikten sonra bir saat içinde delegelere baskı yapılarak çok hızlı bir şekilde ikinci toplantıya geçilmiştir. Bu durum parti tüzüğünün 47. maddesine açıkça aykırı olup, kurultay videosundan da açıkça anlaşılmaktadır. Sadece bu husus bile kurultay sürecinde delegelerin iradesinin fesada uğratıldığını açıkça göstermektedir.

EKO

"OYLAMA ESNASINDAN MÜDAHALEDE BULUNULDU"

Kurultay'ın divan başkanının (Ekrem İmamoğlu), seçim öncesinde üzerinde çizik olan oyları 'geçersiz sayarım' diyerek delegeler üzerinde baskı kurduğu, Kılıçdaroğlu'na verilen oyları geçersiz saydırmak amacıyla pusulalar üzerine işaretler koyarak seçim sonuçlarını manipüle ettiği, oylama esnasında fiili müdahalelerde bulunulduğu, oy pusulalarını sayan kişilerin hukuksuz biçimde hareket ettiği müvekkilim tarafından duyulmuştur."

b1

"SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Üregen, hukuksuzlukların ortaya çıkarılması ve demokratik süreçlerin korunması adına sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını bildirdi.

VİDEO | Bankta otururken arabanın altında kaldı...VİDEO | Bankta otururken arabanın altında kaldı...
Ilık su ve ayran ile kışı atlatmak mümkün…Ilık su ve ayran ile kışı atlatmak mümkün…
Anahtar Kelimeler:
Lütfü Savaş Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu kurultay CHP 38. Olağan Kurultayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Araç muayenesinde yeni dönem! Araç sahipleri için kurulacak... Ücretsiz olacak

Araç muayenesinde yeni dönem! Araç sahipleri için kurulacak... Ücretsiz olacak

Jose Mourinho'nun 'Maymun' benzetmesi dünya basınında yankı buldu! "Türkiye'de büyük yangın"

Jose Mourinho'nun 'Maymun' benzetmesi dünya basınında yankı buldu! "Türkiye'de büyük yangın"

İşte ‘sahte diploma’ iddialarıyla ilgili YÖK raporunun detayları…

İşte ‘sahte diploma’ iddialarıyla ilgili YÖK raporunun detayları…

Trump'ın Musk'ın ayağını öptüğü video olay oldu

Trump'ın Musk'ın ayağını öptüğü video olay oldu

Avukatları: "Bazıları için gizemli olsa da İmamoğlu için değil"

Avukatları: "Bazıları için gizemli olsa da İmamoğlu için değil"

AK Parti'den 'CHP hamlesi' hazırlığı: "Kaynaklarım çok acayip bir şey söyledi"

AK Parti'den 'CHP hamlesi' hazırlığı: "Kaynaklarım çok acayip bir şey söyledi"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.