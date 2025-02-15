Lütfü Savaş'tan CHP'nin 2023 kurultayına iptal davası

Son dakika: CHP'den ihraç edilen ve eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Özgür Özel’in yeni genel başkan seçildiği 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP kurultayının iptali için Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı. Dava dilekçesinde delegelerin iradesinin fesada uğratıldığı öne sürülerek, parti yönetiminin de görevden uzaklaştırılması istendi.
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