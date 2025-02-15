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  4. Lütfü Savaş'tan CHP'nin 2023 kurultayına iptal davası

Lütfü Savaş'tan CHP'nin 2023 kurultayına iptal davası

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
15.02.2025 18:02
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Son dakika: CHP'den ihraç edilen ve eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Özgür Özel’in yeni genel başkan seçildiği 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP kurultayının iptali için Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı. Dava dilekçesinde delegelerin iradesinin fesada uğratıldığı öne sürülerek, parti yönetiminin de görevden uzaklaştırılması istendi.

Lütfü Savaş'tan CHP'nin 2023 kurultayına iptal davası

Son dakika: Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP kurultayının iptali için Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı.

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Anahtar Kelimeler:
Lütfü Savaş Hatay CHP
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