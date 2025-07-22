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M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında beklenmedik aksama: İstasyonlar kapalı, seferler Yenibosna'ya kadar

İstanbul'da toplu ulaşımın kritik hatlarından M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda bugün yaşanan aksama, İstanbulluları olumsuz etkiledi. İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda hattın belirli istasyonları geçici olarak kapatılırken, seferler Yenikapı ile Yenibosna arasında sınırlı kaldı. Bu durum, özellikle havalimanına ulaşım sağlamak isteyen yolcular için büyük bir sorun teşkil etti. Metro İstanbul, konuyla ilgili resmi internet sitesinde açıklama yaptı.

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında beklenmedik aksama: İstasyonlar kapalı, seferler Yenibosna'ya kadar

İstanbul Valiliği'nin kararıyla M1A hattında kısıtlamalar: Vatandaşlar alternatif ulaşım arayışında

İstanbul'da yaşayan ve çalışan milyonlarca insanın günlük hayatının vazgeçilmez bir parçası olan metro ulaşımı, bugün M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı hattında yaşanan beklenmedik bir aksamayla sekteye uğradı.

GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI!

İstanbul Valiliği'nin aldığı ani bir kararla, hattın belirli istasyonları güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı. Bu durum, özellikle sabah saatlerinde işlerine ve okullarına yetişmek isteyen vatandaşlar için büyük bir sürpriz oldu ve alternatif ulaşım yolları arayışına itti.

Metro İstanbul, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, seferlerin yalnızca Yenikapı ile Yenibosna istasyonları arasında yapılabildiğini duyurdu.

Açıklamada, kapalı olan istasyonların listesi ve hattın normal seyrine ne zaman döneceğine dair detaylı bilgi verilmezken, güncellemelerin Metro İstanbul'un resmi web sitesi (www.metro.istanbul) ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebileceği belirtildi. Bu belirsizlik, özellikle Atatürk Havalimanı'na gitmek isteyen yolcular arasında endişeye yol açtı. Zira, havalimanına ulaşım için bu hattı kullanan yolcular, alternatif güzergahlar ve ulaşım araçları bulmak zorunda kaldı.

Olayın ardından sosyal medyada da konuyla ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı. Vatandaşlar, aksamanın nedenini ve ne kadar süreceğini merak ederken, bazıları da alternatif ulaşım önerilerinde bulundu. Özellikle otobüs ve Marmaray gibi diğer toplu taşıma araçlarının yoğunluğu arttığı gözlemlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de konuyla ilgili ek seferler düzenleyip düzenlemeyeceği merak konusu olurken, yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

M1A hattındaki bu aksama, İstanbul'un toplu taşıma altyapısının ne kadar kritik bir öneme sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle büyük organizasyonlar, güvenlik tehditleri veya planlı bakım çalışmaları gibi durumlarda, metro hatlarında yaşanabilecek aksamaların, şehir hayatını ne denli etkileyebileceği açıkça görüldü. Bu nedenle, toplu taşıma sistemlerinin sürekli olarak güncellenmesi, iyileştirilmesi ve olası aksamalara karşı hazırlıklı olunması büyük önem taşıyor.

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda yaşanan bu beklenmedik aksama, İstanbullular için önemli bir ulaşım zorluğuna neden oldu.

"İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR KAPALI"

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattımızın DTM ve Atatürk Havalimanı istasyonları işletmeye kapalı olacaktır. Seferlerimiz Yenikapı-Yenibosna istasyonları arasında gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
metro Yenikapı
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