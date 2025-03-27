M2 Metro hattı için yeni karar: Taksim istasyonu kapatıldı

İstanbul Valiliği’nin aldığı kararla bugün 17.30 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Metrosu’nun Taksim istasyonu ve füniküler hattı kapatıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ DUYURDU: TAKSİM İSTASYONU VE FÜNİKÜLER KAPATILDI

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün 17.30 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Araçlar Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" dendi.

2 GÜN ÖNCE DE KAPATILMIŞTI

25 Mart'ta Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim İstasyonu, Şişhane İstasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır.'' denmişti.

Açıklamada, araçların Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferlerine devam edeceği kaydedilmişti.

'İMAMOĞLU' PROTESTOLARINDA ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Bu arada Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanması nedeniyle başlayan protestolarda 1879 kişi gözaltına alındı, 260 kişi tutuklandı.