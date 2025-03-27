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M2 Metro hattı için yeni karar: Taksim istasyonu kapatıldı

27.03.2025 17:51
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İstanbul'da M2 Metrosu ile ilgili yeni bir karar alındı. Taksim istasyonu kapatıldı. CHP lideri Özgür Özel'in çağrısıyla Saraçhane'de düzenlenen mitingler sırasında da istasyon kapatılmıştı.

M2 Metro hattı için yeni karar: Taksim istasyonu kapatıldı

İstanbul Valiliği’nin aldığı kararla bugün 17.30 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Metrosu’nun Taksim istasyonu ve füniküler hattı kapatıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ DUYURDU: TAKSİM İSTASYONU VE FÜNİKÜLER KAPATILDI

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün 17.30 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Araçlar Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" dendi.

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2 GÜN ÖNCE DE KAPATILMIŞTI

25 Mart'ta Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim İstasyonu, Şişhane İstasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır.'' denmişti.

Açıklamada, araçların Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferlerine devam edeceği kaydedilmişti.

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'İMAMOĞLU' PROTESTOLARINDA ÇOK SAYIDA GÖZALTI

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Anahtar Kelimeler:
metro taksim
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