Maaşını alamayınca yeni bir işe girdi... İşe başladığı ilk gün kahreden ölüm haberi geldi!

Antalya'da yapımı devam eden 5 katlı inşaatta bugün işe başlayan 26 yaşındaki Muhammed Mirrey, 4'üncü katta kalıp söktüğü sırada merdiven boşluğundan düşerek hayatını kaybetti.

KAHREDEN HABER

Yürek burkan olay, saat 09.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi Sakarya Bulvarı'nda yapımı devam eden 5 katlı inşaatta meydana geldi.

MERDİVEN BOŞLUĞUNDAN DÜŞTÜ

Bugün işe başladığı inşaat halindeki binanın 4'üncü katında kalıp söken Muhammed Mirrey, henüz bilinmeyen nedenle merdiven boşluğundan düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık, Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Muhammed Mirrey'in hayatını kaybettiği belirlendi.

MAAŞINI ALAMAYINCA YENİ İŞE GİRMİŞTİ

Mirrey'in cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Muhammed Mirrey'in başka bir inşaatta çalıştığı, orada ödemelerde sıkıntı yaşadığı için amcasının oğlunun çalıştığı inşaatta bugün işe başladığı öğrenildi.

YAKINLARI BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Mirrey'in ölümü sonrası amcasının oğlu ile diğer işçiler büyük üzüntü yaşadı. Ekiplerin olay yeri incelemesi sürüyor.

(DHA)