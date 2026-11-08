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Macahel Geçidi’nde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı 6 köy ulaşım kapandı

Artvin’in Borçka ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Macahel Geçidi ulaşıma kapandı. Geçidin zirvesinde kar kalınlığı yaklaşık 40 santimetreye ulaşırken, Camili bölgesindeki 6 köye ulaşım kesildi.

Macahel Geçidi’nde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı 6 köy ulaşım kapandı

Geçidin zirvesinde kar kalınlığının yaklaşık 40 santimetreye ulaştığı öğrenildi. Bölgedeki 6 köye ulaşım sağlanamazken, ekipler yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Kar yağışının devam ettiği bölgede ağır hava şartları çalışmaları güçleştiriyor.
Bölge halkından Nasır Önder, "Bugün 8 Kasım. Macahel bölgesinde kar nedeniyle ulaşım kapandı. Köy yollarında yolda kalan araçlar olduğu bilgisi geldi. Dün gece çalışma başlatıldı ancak şartlar ağır olduğu için greyder güçlükle ilerleyebildi. Şu anda Macahel yolu kapalı. Yol açılana kadar kimse bölgeye gelmek için yola çıkmasın. Geçidin zirvesinde yaklaşık 40 santimetre kar var ve kar yağışı devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Macahel Geçidi’nde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı 6 köy ulaşım kapandı 1

Macahel Geçidi’nde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı 6 köy ulaşım kapandı 2

Macahel Geçidi’nde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı 6 köy ulaşım kapandı 3

Macahel Geçidi’nde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı 6 köy ulaşım kapandı 4

Macahel Geçidi’nde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı 6 köy ulaşım kapandı 5

Macahel Geçidi’nde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı 6 köy ulaşım kapandı 6


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Artvin
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