Macaristan'da kritik seçim! 16 yıllık Orban iktidarı sona erdi, rakibini tebrik etti

Macaristan genel seçimlerinde, Başbakan Orban seçimi kaybettiğini kabul ederek muhalefet liderini tebrik etti Macaristan'da Orban'ın seçimleri kazanması bekleniyordu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Orban'ın "güvenlik, emniyet ve istikrarı" temsil ettiğini belirterek, seçimlerde ona desteğini açıklamıştı.

Macaristan'da kritik seçim! 16 yıllık Orban iktidarı sona erdi, rakibini tebrik etti

Macaristan Ulusal Seçim Ofisinin (NVI) verilerine göre sandıkların neredeyse tamamı açıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre Tisza yüzde 52 ile öndeyken Başbakan Viktor Orban'ın liderliğindeki Fidesz yüzde 39'da kaldı.
Macaristan da kritik seçim! 16 yıllık Orban iktidarı sona erdi, rakibini tebrik etti 1

MACARİSTAN'DA 16 YILLIK ORBAN İKTİDARI SONA ERDİ

Macaristan'da kritik seçim günü vatandaşlar oy kullanmak için sandıklara akın etti. Rekor oy kullanımının gerçekleştirği seçimlerin resmi olmayan sonuçları belli oldu. Macaristan'daki seçimler iktidar değişimini beraberinde getirdi.

Macaristan da kritik seçim! 16 yıllık Orban iktidarı sona erdi, rakibini tebrik etti 2 Peter Magyar

YENİLGİYİ KABUL EDEN ORBAN RAKİBİNİ TEBRİK ETTİ

Macaristan genel seçimlerinde, Başbakan Orban seçimi kaybettiğini kabul ederek muhalefet liderini tebrik etti.

Orban, "Seçim sonuçları açık. Bu bizim için acı verici. Rakibi tebrik ettim" dedi. Muhalifet lideri olan ve seçimi kazanarak iktidarı kazanan Magyar ise "Başbakan Orban arayıp seçim zaferini tebrik etti" ifadesini kullandı.

MACARİSTAN'DA İKTİDARI DEĞİŞTİREN SEÇİM

Oyların yaklaşık yarısının sayıldığı ilk sonuçlara göre 199 sandalyeli Meclisin 136 sandalyesini Magyar liderliğindeki Tisza partisi kazanıyor. Fidesz 56 sandalyede kalırken seçim barajını aşarak meclise girmesi beklenen üçüncü parti Mi Hazank 7 milletvekili elde ediyor.

Mecliste en az 100 milletvekiline ulaşan parti veya liste, hükümeti kurabilecek. Anayasal çoğunluk için ise 133 sandalye gerekiyor.

Sabah yerel saatle 06.00'da başlayan oy verme işlemi, saat 19.00'da tamamlandı. NVI verilerine göre saat 18.30 itibarıyla genel seçime katılım 77,80'i buldu.

Macaristan da kritik seçim! 16 yıllık Orban iktidarı sona erdi, rakibini tebrik etti 3

VATANDAŞLARDAN TARİHİ KATILIM

NVI'den genel seçime ilişkin yapılan açıklamaya göre, bu yıl yabancı temsilciliklerde oy kullanmak için kayıt yaptıran seçmen sayısı 90 bini aşarak şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı.

Uzaktan oy kullananların sayısı ise yaklaşık 224 bine ulaşarak rekor kırdı. Vatandaşlar ülke genelindeki 10 bin 47 seçim merkezinde oy kullandı.

Genel seçimlerde 16 yıldır iktidarda bulunan Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Fidesz ile Peter Magyar liderliğindeki Tisza yarıştı.

Sonuçların yalnızca ülkenin iç siyaseti değil Avrupa Birliği'nin siyasi dengeleri açısından da belirleyici olacağı belirtiliyor.

Macaristan da kritik seçim! 16 yıllık Orban iktidarı sona erdi, rakibini tebrik etti 4

ORBAN, İSRAİL'DEN GÜÇLÜ DESTEK ALMIŞTI

Budapeşte'de düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'na (CPAC) video mesajla katılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Orban'ın "güvenlik, emniyet ve istikrarı" temsil ettiğini belirterek, seçimlerde ona desteğini açıklamıştı.

Avrupa'nın farklı ülkelerinden aşırı sağ partilerin liderleri de Budapeşte'deki konferansta Orban'a destek mesajları vermişti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Anlaşma sağlanamamıştı! İşte Trump'ın İran için belirlediği "müzakere edilemez" maddelerAnlaşma sağlanamamıştı! İşte Trump'ın İran için belirlediği "müzakere edilemez" maddeler
Şırnak ve Kocaeli’deki DEAŞ operasyonunda 4 tutuklamaŞırnak ve Kocaeli’deki DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama

En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: "Eğer İran'a silah gönderirse..."

ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: "Eğer İran'a silah gönderirse..."

21 saatlik ABD-İran müzakeresinden anlaşma çıkmadı

21 saatlik ABD-İran müzakeresinden anlaşma çıkmadı

(Özet) Zecorner Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Zecorner Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı kararları

Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı kararları

Rekor kırıldı: Yüz binler ilk kez yaptı, teşekkür SMS'i gönderildi

Rekor kırıldı: Yüz binler ilk kez yaptı, teşekkür SMS'i gönderildi

Aile hekimliğinde sistem değişiyor: Sil baştan!

Aile hekimliğinde sistem değişiyor: Sil baştan!

