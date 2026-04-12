Macaristan'da kritik seçim! 16 yıllık Orban iktidarı sona erdi, rakibini tebrik etti

Macaristan Ulusal Seçim Ofisinin (NVI) verilerine göre sandıkların neredeyse tamamı açıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre Tisza yüzde 52 ile öndeyken Başbakan Viktor Orban'ın liderliğindeki Fidesz yüzde 39'da kaldı.



MACARİSTAN'DA 16 YILLIK ORBAN İKTİDARI SONA ERDİ

Macaristan'da kritik seçim günü vatandaşlar oy kullanmak için sandıklara akın etti. Rekor oy kullanımının gerçekleştirği seçimlerin resmi olmayan sonuçları belli oldu. Macaristan'daki seçimler iktidar değişimini beraberinde getirdi.

YENİLGİYİ KABUL EDEN ORBAN RAKİBİNİ TEBRİK ETTİ

Macaristan genel seçimlerinde, Başbakan Orban seçimi kaybettiğini kabul ederek muhalefet liderini tebrik etti.

Orban, "Seçim sonuçları açık. Bu bizim için acı verici. Rakibi tebrik ettim" dedi. Muhalifet lideri olan ve seçimi kazanarak iktidarı kazanan Magyar ise "Başbakan Orban arayıp seçim zaferini tebrik etti" ifadesini kullandı.

MACARİSTAN'DA İKTİDARI DEĞİŞTİREN SEÇİM

Oyların yaklaşık yarısının sayıldığı ilk sonuçlara göre 199 sandalyeli Meclisin 136 sandalyesini Magyar liderliğindeki Tisza partisi kazanıyor. Fidesz 56 sandalyede kalırken seçim barajını aşarak meclise girmesi beklenen üçüncü parti Mi Hazank 7 milletvekili elde ediyor.

Mecliste en az 100 milletvekiline ulaşan parti veya liste, hükümeti kurabilecek. Anayasal çoğunluk için ise 133 sandalye gerekiyor.

Sabah yerel saatle 06.00'da başlayan oy verme işlemi, saat 19.00'da tamamlandı. NVI verilerine göre saat 18.30 itibarıyla genel seçime katılım 77,80'i buldu.

VATANDAŞLARDAN TARİHİ KATILIM

NVI'den genel seçime ilişkin yapılan açıklamaya göre, bu yıl yabancı temsilciliklerde oy kullanmak için kayıt yaptıran seçmen sayısı 90 bini aşarak şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı.

Uzaktan oy kullananların sayısı ise yaklaşık 224 bine ulaşarak rekor kırdı. Vatandaşlar ülke genelindeki 10 bin 47 seçim merkezinde oy kullandı.

Genel seçimlerde 16 yıldır iktidarda bulunan Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Fidesz ile Peter Magyar liderliğindeki Tisza yarıştı.

Sonuçların yalnızca ülkenin iç siyaseti değil Avrupa Birliği'nin siyasi dengeleri açısından da belirleyici olacağı belirtiliyor.

ORBAN, İSRAİL'DEN GÜÇLÜ DESTEK ALMIŞTI

Budapeşte'de düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'na (CPAC) video mesajla katılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Orban'ın "güvenlik, emniyet ve istikrarı" temsil ettiğini belirterek, seçimlerde ona desteğini açıklamıştı.

Avrupa'nın farklı ülkelerinden aşırı sağ partilerin liderleri de Budapeşte'deki konferansta Orban'a destek mesajları vermişti.

Kaynak: AA