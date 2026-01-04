Futbol, uluslararası etkiye sahip bir spordur. Futbolun kurumsal hiyerarşisinin tepesinde FIFA yer alır. Ülkelerin yerel liglerinde futbol kuralları FIFA standartlarına göre düzenlenmelidir. Aksi halde takımlar uluslararası turnuvalarda mücadele edemez. Futboldaki genel oyun kuralları adalet, eşit şartlar, seyir zevki, futbolcu sağlığı ve oyunun sürdürülebilirliği gibi temel kıstaslara göre düzenlenmektedir. Modern futbolun gelişimine ve münferit olayların akışına göre kurallarda iyileştirme sağlanabilmektedir. Ancak futbolun birtakım kuralları değişmez kaidelere dayanır.

Futbolda modernleşme süreci desteklenen bir durumdur. Modernleşmede geleneksel bağlar revize edilebilir. Gelenekselliğin etkin olduğu alanlar ise futbolun köklü bağlarıyla olan ilişkisinin sürdürülmesidir. Maçların 90 dakika sürmesi temel geleneksel uygulamalardan birisidir.

Maçlar neden 90 dakikadan oluşur?

Modern futboldaki geleneksel uygulamalar çoğunlukla Avrupa futbolu alışkanlığına dayanmaktadır. Futbolun doğduğu ve organizasyon halini aldığı yer İngiltere'dir. İngiltere'de futbol tarihinin en eski kulüpleri yer almaktadır. Futbol 19. yüzyılın başlarında liman işçileri, yatılı okullar ve askeriyeler gibi bölgelerde oynanmaya başlamıştır.

Başlangıçta bir üst kurum veya federasyon olmadan maçlar düzenlenmekteydi. Belirli bir hiyerarşiye sahip olunmaması maçların kuralları arasında farklılık yaratmıştı. Takımlar belirli bir seviyeye ulaştıklarında daha geniş bir alanda turnuvalar organize edilmeye başlanmıştır. Turnuvalarda öne çıkan ayrımlardan birisi maç süreleri olmuştur. Takımlar bölgelerine göre 40, 60 ve 90 dakikalık süreçlerde mücadele etmek istemişlerdir. 1860'lardan sonra sürelerin belirli bir standarda oturtulması kararlaştırılmıştır. Nitekim 1882 tarihinde İngiltere'de ilk ulusal lig başlangıcı yapılmıştır.

Futbol süresinin belirlenmesinde 90 dakikanın seçilmesi belirli sebeplere dayanır. Bunlar arasında öncelikle matematiksel olarak ölçülmesi kolay olan bir aralıktır. Saat esasına göre 90 dakika ve 15 dakikalık devre arası geometrik bir düzen oluşturmaktadır. Bu düzen erken dönemde en sık rastlanılan format olmuştur. Yerel ligde kullanılması bu esasa dayanır. Modern futbolda geçerliliğini koruması da hem bilimsel hem gelenekselliğe bağlılık ile ilgilidir.

Futbol maçlarının 90 dakika sürmesi

Modern futbol araştırmalarında 90 dakika ideal bir zaman aralığı olarak belirlenmektedir. Futbolcuların 90 dakikada ortalama 10-12 km mesafe kaydetmesi, futbol okulları döneminden gelen yerleşik bir fiziksel kondisyon uyumudur. Sürecin kısaltılması veya uzatılması fiziksel şartların yeniden düzenlenmesi ve mevcut jenerasyonların biyolojik uyumsuzluğuna sebep olabilir. Ayrıca futbol 100 yılı aşkın süredir 90 dakikalık maç süresine sahiptir. Bu süreç içerisindeki bütün turnuvalar, rekorlar, unutulmaz anlar ve istatistikler standart bir zaman içerisinde gerçekleştirilmiştir.

Maç sürelerinde gerçekleştirilen ve tarihe geçen eylemler eşit şartlar altında olmuştur. Bu kuralı değiştirmek ileride elde edilecek her rekor yenilemesinin farklı bir kategoriye girmesine neden olur. Futbol tarihinin en iyilerinin ve en unutulmazlarının belirlenmesinde eşit futbol süresinde mücadele etmek önemli bir kıstastır. Sürenin değiştiği koşullarda elde edilecek başarılar geçmişle kıyas kabul edilemeyecek bir yapıya bürünebilir.