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MacOS 26 (MacOS Tahoe) nedir? Hangi cihazlara, nasıl yüklenir? MacOS 26 (MacOS Tahoe) çıkış tarihi ve özellikleri

Apple firması tarafından üretilmiş olan Macintosh cihazlarda kullanılan işletim sistemi macOS işletim sistemidir. Kısaca Mac olarak anılan bilgisayarlar için özel tasarlanmış olan macOS işletim sistemi aslında Mach mikro çekirdeği ve BSD (Berkeley Software Distribution) üzerine kurulmuştur. Bu sistemi kendi hedefleri doğrultusunda geliştiren Apple daha sonra macOS kullanıcı arabirimi olan Aquayı da geliştirmiştir.

MacOS 26 (MacOS Tahoe) nedir? Hangi cihazlara, nasıl yüklenir? MacOS 26 (MacOS Tahoe) çıkış tarihi ve özellikleri
Ferhan Petek

Unix tabanlı yapısı sayesinde kararlılık sağlayan macOS, Apple’ın bilgisayarlarında kullandığı işletim sistemidir. Bu işletim sistemi iPhone ve iPad ile dosya paylaşma ve pano paylaşımı gibi bazı entegrasyon özellikleri sunar ve Safari, Finder ve Spotlight gibi yerleşik araçlar içermektedir. Apple'ın MacOS gelişiminin 2025 yılındaki halkası ise macOS 26 olmuştur.

MacOS 26 (MacOS Tahoe) nedir? MacOS 26 (MacOS Tahoe) özellikleri nelerdir? MacOS 26 (MacOS Tahoe) çıkış tarihi ne zaman?

MacOS 26 ya da macOS Tahoe Apple firmasının macOS işletim sisteminin yirmi ikinci büyük sürümü olarak piyasaya sürülmüş bir işletim sistemi güncellemesidir. İlk olarak 2025 yılının Haziran ayında WWDC (Dünya Geliştiriciler Konferansı) 2025 kapsamında duyurulmuştur ve ilk geliştirici beta sürümü de 9 Haziran 2025 tarihinde yayımlanmıştır. MacOS 26 (MacOS Tahoe) çıkış tarihi olarak verilen tarih ise 2025 sonbahar olmuştur.

Yapılan tanıtıma göre belirtilen en güncel sürüm olan MacOS 26 (MacOS Tahoe) özellikleri şunlardır:

  • Kullanıcı ara yüzünde birçok iyileştirme ve yeni özellik yer almaktadır.
  • Sistem ses efektlerinin bazıları geliştirilmiştir.
  • Menü çubuğu tamamen şeffaf hale getirilmiştir.
  • Klasör simgelerinde yeniden tasarım yapılarak özel amblemlere, renklere ve emojilere yer verilmiştir.
  • MacOS Tahoe beta spotlight aramalarına hızlı eylemler ve hızlı tuş eklenmiştir.
  • Kontrol merkezi yeniden tasarlanmıştır ve bu sayede klavye parlaklık kaydırıcıları, ses ve ekran parlaklığı geliştirilmiştir.

MacOS 26 (MacOS Tahoe) nasıl yüklenir? MacOS 26 (MacOS Tahoe) alacak bilgisayarlar nelerdir?

MacOS 26 (MacOS Tahoe) güncellemesini alacak modellere MacOS 26 (MacOS Tahoe) yükleme işlemi yapılabilmektedir. MacOS Tahoe 26 developer beta sürümünün yüklenebileceği Mac modellerinden bazıları şunlardır:

  • Apple çipli MacBook Air (2020 ve daha yeni modeller)
  • Apple çipli MacBook Pro (2020 ve daha yeni modeller)
  • MacBook Pro (16 inç, 2019)
  • MacBook Pro (13 inç, 2020, Dört adet Thunderbolt 3 bağlantı noktası)
  • iMac (2020 ve daha yeni modeller)
  • Mac mini (2020 ve daha yeni modeller)
  • Mac Studio (2022 ve daha yeni modeller)
  • Mac Pro (2019 ve daha yeni modeller)

MacOS 26 beta yükleme işlemi için birkaç adım izlemek yeterli olacaktır. Bu adımlar şu şekildedir:

Apple Developer sitesi üzerinden ücretsiz olan Apple geliştirici programına katılınır.
Mac cihazda sistem ayarları menüsüne gidilir.
Genel menüsünden yazılım güncelleme ekranına gidilir.
Beta güncellemeleri yazısının yanındaki bilgi kısmına tıklanır.
Listeden macOS Tahoe 26 developer beta seçilir.
Şimdi yükselt seçeneğine tıklanır.
Varsa Mac parolası girilir.
MacOS 26 beta indirme otomatik olarak başlar. Bitene kadar beklenir.

Önemli uyarı: Beta sürümlerde ciddi hatalar olabilir. Bu yüzden beta sürümü yüklemeden önce cihazınızın yedeğini almayı unutmayın.

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