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Macron'dan Trump'a Rusya ve Ukrayna çağrısı: "Bu sen değilsin, bu senin kumaşın değil! Putin'e karşı zayıf olamazsın"

20.02.2025 22:37
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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy hakkında sert ifadeleri dünyada büyük yankı uyandırdı. "Seçime gitmemiş bir diktatör olan Zelenskiy elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek" diyen Trump, savaşın sona ermesi için Rusya ile anlaşma yapabileceklerini de söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan ise Trump'a tepki geldi. Macron, "(Trump'a) Şunu söyleyeceğim: Putin'e karşı zayıf olamazsın. Bu sen değilsin, bu senin kumaşın değil, bu senin çıkarına değil" dedi.

Macron'dan Trump'a Rusya ve Ukrayna çağrısı: "Bu sen değilsin, bu senin kumaşın değil! Putin'e karşı zayıf olamazsın"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e "diktatör" demesi ve "berbat bir iş çıkardığını" söylemesine dünyadan tepkiler geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da yaptığı açıklamayla Trump'ı eleştirdi.

"PUTİN'E KARŞI ZAYIF OLAMAZSIN"

Macron, "Şu an içinde bulunduğumuz durumda hiç kimsenin 'Ukrayna'nın, AB'ye veya NATO'ya girme hakkı yok' demeye hakkı yok. (Trump'a) Şunu söyleyeceğim: Putin'e karşı zayıf olamazsın. Bu sen değilsin, bu senin kumaşın değil, bu senin çıkarına değil" ifadelerini kullandı.

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"RUSYA İLE ANLAŞMA YAPABİLİRİZ"

ABD Başkanı Trump, Florida'dan Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Trump, Ukrayna'da uzun zamandır seçimlerin yapılmadığına işaret ederek, "Artık seçim zamanı geldi. Uzun zamandır seçim olmamıştı. Artık seçim zamanı ve aynı zamanda (ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı) tüm paraya ne olduğunu öğrenmenin de zamanı geldi." dedi.

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Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik Moskova ile başlayan görüşmelerin iyi gittiğini kaydeden Trump, "Rusya ile çok iyi gidiyoruz. Rusya ile onun (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in) yapamadığı bir şeyi yapacağız. Potansiyel olarak milyonlarca insanın daha öldürülmesini durdurmak için Rusya ile bir anlaşma yapabiliriz." şeklinde konuştu.

"KARTLAR BİRAZ RUSYA'NIN ELİNDE"

"Bence Ruslar savaşın bittiğini görmek istiyor. Kartlar biraz onların elinde çünkü çok fazla toprak ele geçirdiler" ifadesini kullanan Trump, söz konusu müzakerelerde Moskova'nın Kiev karşısında avantajlı olduğunu ima etti.

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"SEÇİM YAPMAYAN BİR DİKTATÖR"

Trump, Truth Social isimli sosyal medya platformundaki paylaşımında, Zelenskiy'le ilgili olarak, "Ukrayna'yı seviyorum ama Zelenskiy berbat bir iş çıkardı. Ülkesi paramparça oldu ve milyonlarca kişi gereksiz yere öldü. Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenskiy, elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek." ifadelerini kullanmıştı. (AA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Rusya Ukrayna Emmanuel Macron Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri zelenskiy
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