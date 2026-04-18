Macron: "Lübnan'da BM barış güçlerine yönelik saldırıda 1 Fransız askeri hayatını kaybetti"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'da Birleşmiş Milletler (BM) barış güçlerine düzenlenen saldırıda 1 Fransız askerinin öldüğünü, 3 askeri ise yaralandığını ifade etti.

Macron: "Lübnan'da BM barış güçlerine yönelik saldırıda 1 Fransız askeri hayatını kaybetti"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Lübnan'da BM barış güçlerine saldırı gerçekleştirildiğini belirtti. Macron, paylaşımında, "Florian Montorio, bu sabah Güney Lübnan'da gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybetti. 3 silah arkadaşı yaralandı ve tahliye edildi" ifadelerini kullandı. Saldırının Hizbullah tarafından düzenlediğini belirten Macron, "Her şey, bu saldırının sorumluluğunun Hizbullah'a ait olduğunu düşündürüyor. Fransa, Lübnan makamlarından suçluları derhal tutuklamalarını talep ediyor" dedi.

Macron: "Lübnan da BM barış güçlerine yönelik saldırıda 1 Fransız askeri hayatını kaybetti" 1

"PATLAYICI MADDE TEMİZLİĞİ SIRASINDA ATEŞ AÇILDI"

Birleşmiş Milletlerden yapılan açıklamada, olayın sabah saatlerinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) ekibinin Ghanduriyah köyündeki bir yol boyunca patlayıcı madde temizleme çalışması yaparak BM mevzilerine ulaşmaya çalıştığı sırada gerçekleştiği belirtildi. Devriye ekibinin silahlı milisler tarafından açılan ateşe maruz kaldığı kaydedilerek, "1 barış gücü askeri aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti, 2'si ağır olmak üzere 3 kişi ise yaralandı" ifadelerini kullandı.

Macron: "Lübnan da BM barış güçlerine yönelik saldırıda 1 Fransız askeri hayatını kaybetti" 2

SORUŞTURMA TALİMATI

Lübnan Başbakanı Nawaf Salam da konuya ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Başbakan Salam, saldırıyı kınayarak olayla ilgili derhal soruşturma başlatılması talimatı verdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Asker Fransa Lübnan Emmanuel Macron
