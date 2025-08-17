Macron: "Rusya karşısında zayıflık gösterilmesi, gelecekteki bir çatışmaya zemin hazırlar"

Ukrayna’da ulaşılacak bir barış anlaşmasının kalıcılığını desteklemeyi amaçlayan "Gönüllüler Koalisyonu" üyesi ülkelerin liderleri, yarın Beyaz Saray’da Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy’in de katılacağı kritik görüşme öncesinde görüntülü konferans gerçekleştirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya, İngiltere, Almanya ve Avrupa Birliği (AB) liderlerinin katıldığı görüşmenin ardından basına konuştu.

"UKRAYNA İÇİN OLDUĞU KADAR AVRUPA’NIN GÜVENLİĞİ İÇİN DE ÖNEMLİ BİR AN"

Macron, Elysee Sarayı’nda yaptığı açıklamada, "Bu (Rusya-Ukrayna arasındaki) çatışmada önemli bir an ve Ukrayna için olduğu kadar Avrupa’nın güvenliği için de önemli bir an" ifadelerini kullanarak, görüşmede koalisyon üyesi Avrupa ülkeleri ile Japonya ve Kanada gibi Avrupa dışı müttefiklerin de yarın ABD’de yapılacak toplantıya ilişkin konuları görüştüğünü açıkladı.

"SONUÇTA YARINKİ ARZUMUZ ULUSLARARASI DÜZENİN TOPLUCA NASIL KORUNACAĞINI GÖSTERMEKTİR"

Fransa Cumhurbaşkanı, müttefik güçlerin cephe hattında değil, destekleyici bir unsur olarak varlık göstermeye hazır olduklarını vurgulayarak, "Sonuçta yarınki arzumuz Avrupalılar ve Ukraynalılar arasında birleşik bir cephe sunmak, kimlerin barışın ve uluslararası hukukun yanında olduğunu yeniden teyit etmek. Her şeyden önemlisi, uluslararası düzenin topluca nasıl korunacağını ve ortak güvenliğimizin nasıl sağlanacağını göstermektir çünkü Avrupalıların ve Fransızların güvenliği söz konusudur" diye konuştu.

"HİÇBİR ÜLKE, KALAN TOPRAKLARI İÇİN GÜVENLİK GARANTİLERİ VERİLMEDEN TOPRAK KAYBINI KABUL ETMEZ"

Macron ayrıca, "Rusya karşısında zayıflık gösterilmesi halinde gelecekteki bir çatışmaya zemin hazırlanmış olur. Eğer bugün zayıf olursak, yarın ağır bir bedel öderiz. Avrupa özgür ve bağımsız olmak istiyorsa, korkulan ve güçlü bir kıta olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Macron, aynı zamanda Rusya-Ukrayna arasındaki muhtemel toprak alışverişine ilişkin de konuşarak, hiçbir ülkenin kalan toprakları için güvenlik garantileri verilmeden toprak kaybını kabul etmeyeceğine dikkat çekti.

AB KONSEYİ BAŞKANI COSTA: "ATEŞKES SAĞLANAMAZSA RUSYA ÜZERİNDEKİ BASKI ARTIRILMALI"

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ise görüşmenin ardından sosyal medyada yaptığı açıklamada, Ukrayna’da ateşkes sağlanamaması halinde Rusya’ya baskının artırılması çağrısında bulundu. Costa, Ukrayna’da sürdürülebilir bir barış tesis edilmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "Bugünkü Gönüllüler Koalisyonu toplantısında belirttiğim üzere, eğer bir ateşkes üzerinde anlaşma sağlanamazsa AB ve ABD, Rusya üzerindeki baskıyı artırmalıdır. Ukrayna’nın barış koşullarını belirleme konusundaki haklarına saygı gösterilmelidir" dedi.

Costa, Ukrayna’da adil ve kalıcı bir barış için AB’nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu söyledi.

