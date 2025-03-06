Macron'un 'nükleer caydırıcılık' açıklamasına Rusya'dan jet yanıt!

Dünya, Trump'ın açtığı yeni siyasi konjonktür etrafında kamplaşmaya başladı. ABD'nin Ukrayna'nın safından ayrılmasının ardından Avrupa, Rusya tehditine yönelik hamlelerinde artık yalnız kaldı. Son dönemde Avrupa ülkelerinden Ukrayna'ya gelen destek mesajları sonrası Fransız Cumhurbaşkanı Macron'dan da Rusya'ya sert bir ultimatom gelmişti.

MACRON'UN 'NÜKLEER CAYDIRICILIK' AÇIKLAMASI

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD ile Rusya arasında sıkışan Avrupa’nın durumunu değerlendirdi.

Avrupa'nın geleceğinin Moskova'da veya Washington'da kararlaştırılamayacağını belirten Macron, "Müstakbel Alman Şansölyesinin tarihi çağrısına yanıt olarak, Fransa’nın nükleer caydırıcılığıyla Avrupa kıtasındaki müttefiklerini koruma konusundaki stratejik tartışmayı başlatmaya karar verdim. Yarın Brüksel’de, 27 devlet ve hükümet başkanını bir araya getirecek olağanüstü zirvede önemli adımlar atacağız. Bugünün Rusya’sının yalnızca Ukrayna ile yetineceğine kim inanabilir? Rusya, 2030 yılına kadar 3 milyon asker seferber etmeyi ve 4 bin tank üretmeyi planlıyor. Yanı başımızdaki bu tehlikeye seyirci kalamayız. Ukraynalıların direnmesine yardımcı olmaya devam etmeliyiz." dedi.

LAVROV'DAN MACRON'A YANIT GECİKMEDİ

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Avrupa güvenliği için Fransız nükleer kapasitesini kullanma planlarının Rusya'ya tehdit olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır