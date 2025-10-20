HABER

Maden köyü ahşap mimarisiyle dikkat çekiyor

Maden köyü, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla dikkat çeken bir yerdir. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Maden köyü ahşap mimarisiyle dikkat çekiyor

Maden köyü, Artvin'in Şavşat ilçesine bağlıdır. 1900 rakımda yer alır. Geleneksel ahşap mimarisi ile öne çıkıyor. Bu köy, yüksek kesimlerde bulunuyor.

Tarihi dokusu ve doğal güzellikleri sayesinde ziyaretçi çekiyor. Sıcakkanlı insanların yaşadığı bir yerdir. Kışın yaklaşık 30 hane yaşamaktadır.

Yaz aylarında köye dönenlerle hane sayısı 70’e çıkıyor. Yüksek rakım nedeniyle kışları sert geçmektedir. Köyün geçim kaynağı hayvancılıkla sağlanıyor.

Son yıllarda doğa turizmine artan ilgi var. Maden köyü, turizm duraklarından biri haline geldi. Ahşap evlerin otantik görünümü, fotoğraf tutkunlarını çekiyor.

Köydeki tarihi doku, doğayla iç içe yaşam sunuyor. Geleneksel yapı tarzı, kültürel mirası yaşatıyor. Bölge halkı, bu mimariyi korumak için kararlıdır.

Köyde sadece iki beton yapı bulunmaktadır. Bunlar, yangın sonrasında yapılan geçici konutlardır. Geçimin büyük kısmı hayvancılıkla sağlanıyor.

Köylülerden Hüseyin Meydan, ahşap mimarinin korunmasına dikkat çekti. Devlet, bu konularda destek olmalıdır. Yıkılan eski evler, kaygı vericidir. Ahşap ev yapmak zordur ve uzun sürmektedir.

Köylüler, kültürel miraslarını korumak için çabalarına devam ediyor. Aynı zamanda turizm potansiyelini geliştirme hedefindedirler.

