Maduro'ya telefon açan Trump "Ülkeyi terk et" dedi: Merak uyandıran telefon görüşmesiyle ilgili bomba iddia

ABD'nin terörist ilan edip başına ödül koyduğu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile Donald Trump arasındaki telefon görüşmesi merak uyandırdı. Trump görüşmeyi doğrulamış ancak bunun dışında ser verip sır vermemişti. ABD basınına bomba gibi düşen iddiaya göre Trump görüşmede "Hemen istifa et, ülkeyi terk et" dedi.

ABD'nin denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü Venezuela açıklarında hazır bulunuyor. Savaş çanlarının çaldığı bölgede Venezuela da 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini duyurmuştu. Gerginlik, ABD Başkanı Donald Trump ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun son telefon görüşmesiyle yeni bir boyut kazandı.

"GÖRÜŞME KISA SÜREDE TIKANDI"

Miami Herald gazetesinin, görüşmeye ilişkin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre, Trump ve Maduro arasında geçen hafta yapılan telefon görüşmesi kısa sürede tıkandı. Kaynaklar, Maduro’nun serbest seçimlere izin vermesi karşılığında Venezuela ordusunun kontrolünün kendisinde kalmasını talep ettiğini iddia etti.

"TRUMP 'HEMEN İSTİFA EDİP ÜLKEYİ TERK ET' DEDİ"

Maduro'nun kendisi ve yakın çevresi için de "işledikleri iddia edilen suçlara" karşı "küresel af" istediğini aktaran kaynaklar, Trump’ın ise bu talepleri reddettiği ve Maduro’ya "kendisi, eşi Cilia Flores ve oğluna (ülkeden) güvenli çıkış imkanı sağlanabileceği, ancak bunun hemen gerçekleşmesi gerektiği" mesajını ilettiğini dile getirdi.

Ayrıca, kaynaklar, Venezuela liderinin ordunun kontrolünü elinde tutma talebinin, 1991’de Nikaragua’da yaşanan modele benzer bir "gölge iktidar" yapısı oluşturabileceği gerekçesiyle Washington tarafından kabul edilmediğini ifade etti.

TRUMP GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI

Trump, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Maduro ile söz konusu görüşmenin yapıldığını doğrularken "Görüşmenin iyi ya da kötü geçtiğini söyleyemem." ifadesini kullandı. Venezuela yönetiminden ise Trump’ın teyit ettiği telefon görüşmesine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

Trump, 29 Kasım'da Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağını açıklamıştı. Venezuela da Trump’ın Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağına ilişkin açıklamasının ardından "egemenlik ihlalini" gerekçe göstererek, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne (ICAO) şikayette bulunduğunu bildirmişti.

KARAYİPLER'DEKİ HAREKETLİLİK

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

MADURO TERÖRİST İLAN EDİLMİŞTİ

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan 25 Kasım tarihinde yapılan açıklamada, Venezuela'daki Cartel de los Soles (Güneşler Karteli) yapısı resmi olarak yabancı terör örgütleri listesine eklenmiş ve karar kapsamında Maduro ile beraberindeki çeşitli üst düzey hükümet yetkililerinin de yapının üyesi olduğu iddia edilmişti. ABD Adalet Bakanlığı’ndan Ağustos ayında yapılan açıklamada da Maduro’nun yakalanması için başına 50 milyon dolar ödül konulduğunu belirtilmişti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

