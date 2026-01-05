HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Maduro'ya Trump'ın yaptığı son teklif bu sözlerle doğrulandı: "Bugün Türkiye'de olabilirdi"

Maduro için ortaya atılan Türkiye iddiası resmen doğrulandı. ABD’li Senatör Lindsey Graham, ABD operasyonuyla kaçırılan Venezuela lideri için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Graham "Maduro bugün Türkiye’de olabilirdi ama New York’ta. Kendisinden başka kimseyi suçlamasın. Trump ona bir çıkış sunmuştu." ifadelerini kullandı. Graham'ın açıklaması sırasında hemen yanında bulunan Trump'ın bakışları ise dikkat çekti.

Maduro'ya Trump'ın yaptığı son teklif bu sözlerle doğrulandı: "Bugün Türkiye'de olabilirdi"
Devrim Karadağ

ABD’li Senatör Lindsey Graham, özel bir operasyonla kaçırılan Venezuela lideri Nicolas Maduro’nun tutuklanmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Graham, Maduro’nun farklı bir yol seçme şansı olduğunu savunarak, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisine bir çıkış sunduğunu ancak Maduro’nun bunu reddettiğini öne sürdü.

Maduro ya Trump ın yaptığı son teklif bu sözlerle doğrulandı: "Bugün Türkiye de olabilirdi" 1

TRUMP'IN MADURO'YA SON TEKLİFİNİ AÇIKLADI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Maduro'ya yaptığı son teklifi açıklayan Graham, 'Türkiye' iddiasını doğruladı.

"MADURO BUGÜN TÜRKİYE’DE OLABİLİRDİ"

Graham, “Maduro bugün Türkiye’de olabilirdi ama New York’ta. Kendisinden başka kimseyi suçlamasın. Trump ona bir çıkış sunmuştu. O, Trump’a meydan okumayı tercih etti. Şimdi hapiste” ifadelerini kullandı.

Maduro ya Trump ın yaptığı son teklif bu sözlerle doğrulandı: "Bugün Türkiye de olabilirdi" 2

TRUMP'IN BAKIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ

Graham'ın gazetecilere yaptığı açıklama sırasında hemen yanında bulunan Trump'ın bakışları ise dikkat çekti.

Maduro ya Trump ın yaptığı son teklif bu sözlerle doğrulandı: "Bugün Türkiye de olabilirdi" 3

MADURO'NUN ÜLKEYİ TERK ETMESİ İSTENDİ

New York Times'ın konuyla ilgili olarak aktardığı bir haber ise oldukça dikkat çekmişti. Habere göre ABD Başkanı Donald Trump operasyondan önce son bir diplomatik hamle yaptı. Maduro'nun, Venezuela petrolü için ABD'ye erişim teklif ettiği, Washington'un ise Maduro'nun ülkeyi terk etmesini istediği belirtildi.

MADURO 'TÜRKİYE' TEKLİFİNİ REDDETMİŞ

ABD'li bir yetkiliye dayandırılan bilgide, 23 Aralık'ta gündeme gelen planda Maduro'nun Türkiye'ye gitmesi öngörülüyordu. Maduro'nun bu teklifi reddettiği belirtilirken, yaşanan gelişmenin ardından 'Maduro'nun ciddi olmadığına kanaat getirildiği' aktarıldı.

Maduro ya Trump ın yaptığı son teklif bu sözlerle doğrulandı: "Bugün Türkiye de olabilirdi" 4

Sonrasında ise ABD operasyon düğmesine bastı ve Maduro ile eşini yakalayarak ülkeye getirdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Maduro ve eşi bugün hakim karşısına çıkacak! Kritik saat belli oldu Maduro ve eşi bugün hakim karşısına çıkacak! Kritik saat belli oldu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Katliam gibi kaza: Yarış uğruna 3 genci hayattan kopardı!Katliam gibi kaza: Yarış uğruna 3 genci hayattan kopardı!
Trump gözünü kararttı! 4 ülkenin açık açık ismini verdi: Operasyon kulağa hoş geliyorTrump gözünü kararttı! 4 ülkenin açık açık ismini verdi: Operasyon kulağa hoş geliyor
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Venezuela Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri Nicolas Maduro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler

Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler

Osimhen için çok konuşulacak transfer iddiası

Osimhen için çok konuşulacak transfer iddiası

Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

Bedava dağıttığını duyan koştu: Çuval çuval aldılar

Bedava dağıttığını duyan koştu: Çuval çuval aldılar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.