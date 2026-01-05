Maduro'ya Trump'ın yaptığı son teklif bu sözlerle doğrulandı: "Bugün Türkiye'de olabilirdi"

ABD’li Senatör Lindsey Graham, özel bir operasyonla kaçırılan Venezuela lideri Nicolas Maduro’nun tutuklanmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Graham, Maduro’nun farklı bir yol seçme şansı olduğunu savunarak, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisine bir çıkış sunduğunu ancak Maduro’nun bunu reddettiğini öne sürdü.

TRUMP'IN MADURO'YA SON TEKLİFİNİ AÇIKLADI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Maduro'ya yaptığı son teklifi açıklayan Graham, 'Türkiye' iddiasını doğruladı.

"MADURO BUGÜN TÜRKİYE’DE OLABİLİRDİ"

Graham, “Maduro bugün Türkiye’de olabilirdi ama New York’ta. Kendisinden başka kimseyi suçlamasın. Trump ona bir çıkış sunmuştu. O, Trump’a meydan okumayı tercih etti. Şimdi hapiste” ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN BAKIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ

Graham'ın gazetecilere yaptığı açıklama sırasında hemen yanında bulunan Trump'ın bakışları ise dikkat çekti.

MADURO'NUN ÜLKEYİ TERK ETMESİ İSTENDİ

New York Times'ın konuyla ilgili olarak aktardığı bir haber ise oldukça dikkat çekmişti. Habere göre ABD Başkanı Donald Trump operasyondan önce son bir diplomatik hamle yaptı. Maduro'nun, Venezuela petrolü için ABD'ye erişim teklif ettiği, Washington'un ise Maduro'nun ülkeyi terk etmesini istediği belirtildi.

MADURO 'TÜRKİYE' TEKLİFİNİ REDDETMİŞ

ABD'li bir yetkiliye dayandırılan bilgide, 23 Aralık'ta gündeme gelen planda Maduro'nun Türkiye'ye gitmesi öngörülüyordu. Maduro'nun bu teklifi reddettiği belirtilirken, yaşanan gelişmenin ardından 'Maduro'nun ciddi olmadığına kanaat getirildiği' aktarıldı.

Sonrasında ise ABD operasyon düğmesine bastı ve Maduro ile eşini yakalayarak ülkeye getirdi.