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Magandalara geçit yok! Yol kesen, havaya ateş açan ve alkollü araç kullananlar yandı... İşte cezalar!

Trafikte neredeyse her gün karşılaştığımız magandalar artık gözlerini açamayacaklar! Birçok farklı sebepten yol kesen, havaya ateş açan veya alkollü araç kullananlara ilişkin yeni cezalar yolda. Hazırlanan yeni yargı paketine göre artık yol kesen sürücülere 3 yıl hapis cezası geliyor. Havaya ateş açmanın cezası ise 5 yıl... İşte tüm detaylar!

Magandalara geçit yok! Yol kesen, havaya ateş açan ve alkollü araç kullananlar yandı... İşte cezalar!
Doğukan Akbayır

Başta İstanbul olmak üzere yurdun birçok farklı noktasından gelen maganda dehşeti haberleri artık tüm vatandaşa gına getirdi. Trafikte yol kesip terör estiren mi ararsınız düğün, nişan ve benzeri organizasyonlarda havaya ateş açanlar mı ararsınız... Maalesef sayı her geçen gün artıyor. Fakat yeni yargı paketiyle gelecek cezalar artık magandalara göz açtırmayacak!

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YOL KESMEK 3 YIL, ALKOL 2 YIL...

Yeni yargı paketinin hazırlıkları devam ediyor.

Trafikte yol kesen sürücülere düğün, nişan gibi etkinliklerde havaya ateş açanlara verilecek cezalar artacak.

Yeni yargı paketiyle trafikte yol kesmek de müstakil suç sayılacak ve bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek..

Alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmanın cezası yükseltilecek. Alkol veya madde etkisinde araç kullanlar 6 aydan 2 yıla kadar hapis ile cezalandırılabilecek.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR

Pakette suça sürüklenen çocuklarla ilgili de önemli bir düzenleme öngörülüyor.

Çocuk hükümlülerin cezalarının infazına eğitimevleri yerine çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında başlanacak. Mevcut sistemde suça sürüklenen çocukların infazı açık cezaevlerinde gerçekleştiriliyor. Çocuklar okula giderek eğitim alabiliyor. Yeni yargı paketi bu şekilde yasalaşırsa çocuklar yalnızca hapishaneden yalnızca açıköğretim ile eğitim alabilecek.

HAVAYA ATEŞ AÇMAK 5 YIL

Paketle ayrıca meskun mahalde silahla ateş etme suçunun cezası bir yıldan 5 yıla kadar hapis olacak. Kurusıkı silahlar da suç kapsamına alınacak. Bu suçun düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi yerlerde işlenmesi duurmunda verilecek ceza artacak.

Ayrıca kasten yaralama, sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama ve tehdit suçlarının cezaları belirli bir miktar artırılacak.

Kaynak: NTV

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Anahtar Kelimeler:
Ceza maganda yargı paketi
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