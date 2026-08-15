İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, hastaneye kaldırıldı. Halk TV'de yer alan habere göre şiddetli göğüs ağrısı ve spazm şikayeti olan Polat’ın sağlık durumu, yapılacak kontrollerin ardından netleşecek.

6 STENT TAKILMIŞTI

İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında geçen yıl tutuklanan Polat, mevcut sağlık sorunları nedeniyle daha sonra tahliye edilerek ev hapsine alınmıştı. Ev hapsinin kaldırılmasının ardından görevine dönen Polat'a kalp damarlarındaki tıkanıklıklar nedeniyle farklı dönemlerde toplam 6 stent takılmıştı.

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Polat'ın daha önce kalp rahatsızlığı, hipertansiyon, diyabet ve uyku apnesi gibi sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edilmiş ve bir süre ev hapsinde tutulmuştu. Daha sonra ev hapsi kaldırılan Polat, nisan ayında görevine geri dönmüştü.