Mahkeme başkanını sinirlendiren sözler! Derya öğretmeni katletmişti

Mersin'de matematik öğretmeni Derya Demir'i öldüren ve ardından banka kartlarından harcama yapan sanık Murat Okur'a ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Duruşmada mütalaaya karşı savunma yapan sanık 'Canice öldürmedim' deyince mahkeme başkanı "Madem öyle, neden ambulans çağırmadın? Maktulü o halde bırakmasaydın" cevabını verdi.

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, özel bir kurs merkezinde matematik öğretmeni olarak görev yapan tutuklu sanık Murat Okur, Alanya Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Salonda taraf avukatlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatları yer aldı. Cumhuriyet savcısı, sanığın ‘kadına karşı kasten öldürme', ‘başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama' ve ‘kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçlarından cezalandırılmasını talep eden mütalaasını yineledi. Daha sonra söz verilen Derya öğretmenin babası ve oğlu, sanığın en ağır cezayı almasını istedi.

"CANİCE TASARLAMADIM" SÖZLERİ HAKİMİ KIZDIRDI

Sanık Murat Okur'a mütalaaya karşı savunması soruldu. Savunmasında olayı planlamadığını öne süren sanık Okur, "Bu olayı canice tasarlayarak gerçekleştirseydim cesedin yerini değiştirirdim. Kimse cesedi bulamazdı. Öyle olsaydı cesedi denize, kuyuya atardım, ben de tahliye olurdum. Onu niye kasten öldüreyim? Tamamen kendiliğinden gelişen bir olay" dedi.

"MADEM ÖYLE, NEDEN AMBULANS ÇAĞIRMADIN?"

Sanığın bu sözleri üzerine mahkeme başkanı, "Canice davranmadığını söylüyorsun ya madem öyle, neden ambulans çağırmadın? Maktulü o halde bırakmasaydın. Bu durumda vicdanını sorgular haldeyiz" diyerek tepki gösterdi.

EVLENMEYİ PLANLIYORMUŞ

Olayın tamamen bir tartışma sonucu yaşandığını tekrarlayan sanık Okur, "Derya ile evlenmeyi planlıyorduk. Çok pişmanım, ailesinden özür diliyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında ‘kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama' suçundan 2 yıl 8 ay, ‘kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçundan ise 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi matematik öğretmeni Derya Demir'den 19 Ağustos 2024'te haber alınamaması üzerine yakınları jandarmaya ihbarda bulunmuştu. Demir, 25 Ağustos'ta babasının evinin karşısındaki yazlık dairede bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu. Cinayet zanlısı olduğu tespit edilen meslektaşı Murat Okur ise Konya'da yakalanarak gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı. Sanığın, cinayetin ardından Derya öğretmenin çantasını alarak banka kartlarıyla harcama yaptığı da tespit edilmişti.

07 Ekim 2025
07 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

