HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Mahkeme kararını verdi! Bayrampaşa Belediyesi seçimleri iptal edildi

Son dakika haberi: Bayrampaşa'da AK Parti'nin oylamaya yaptığı itiraz kabul edildi ve mahkeme yürütmenin durdurulmasına hükmetti. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı "Halkın seçtiği meclis üyelerimizin iradesi açık bir şekilde gasp edilmiştir" diyerek dava açmıştı.

Mahkeme kararını verdi! Bayrampaşa Belediyesi seçimleri iptal edildi
Recep Demircan

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu sonrasında Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Daha sonra İçişleri Bakanlığı'nca Hasan Mutlu görevinden uzaklaştırılmıştı.

CHP'NİN ADAYI KAZANMIŞTI

CHP’nin Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun görevinden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkanvekili seçimini CHP'nin adayı İbrahim Kahraman kazanmıştı.

Mahkeme kararını verdi! Bayrampaşa Belediyesi seçimleri iptal edildi 1

AK PARTİ DAVA AÇMIŞTI

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ise "Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen Başkan Vekilliği seçiminde, halkın seçtiği meclis üyelerimizin iradesi açık bir şekilde gasp edilmiştir." diyerek hukuki süreç başlatacaklarını açıklamıştı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçimlerinin iptali istemiyle dava açmıştı.

Mahkeme kararını verdi! Bayrampaşa Belediyesi seçimleri iptal edildi 2

SEÇİM İPTAL EDİLDİ

Mahkeme, AK Parti'nin itirazını kabul ederek Bayrampaşa Belediyesi'ndeki seçimi iptal etti.

"ÇİFTE STANDART"

AK Parti yaptığı açıklamada şunları ifade etmişti:

"Birinci turda Cumhur İttifakı adayımız İbrahim Akın 19 oya karşı 18 oyla önde çıktı. İkinci turda CHP’li Meclis Üyeleri tarafından mühürlenen zarflarda “yanlış yere mühür basıldı” gerekçesiyle, Cumhur İttifakı adayımız İbrahim Akın’ın bir oyu geçersiz sayıldı.

Üçüncü turda, “İbrahim Akın” yazısında “r” harfi eksik olduğu gerekçesiyle bir oy geçersiz sayıldı. Son turda İbrahim Akın’a verilen oy, isminin yanındaki basit bir çizik gerekçe gösterilerek kanuna aykırı olarak iptal edildi.

Aynı turda CHP adayı İbrahim Kahraman’ın isminin yazılı olduğu pusulada ilk önce ‘Akın’ olarak yazılan yazının karalanarak ‘Kahraman’a çevrilmesine rağmen bu oy geçerli kabul edildi. Bu açık çifte standart sonucunda seçim 18-18 eşit gösterildi ve kura yoluyla CHP adayı “kazandı” ilan edildi.

Oysa gerçek tablo çok nettir: Cumhur İttifakı adayımız İbrahim Akın, 19’a 17 sonuçla seçimi kazanmıştır."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beyoğlu’nda gecekondu alev alev yandıBeyoğlu’nda gecekondu alev alev yandı
Motosikletinin plakasını bantla değiştiren sürücü polise yakalandıMotosikletinin plakasını bantla değiştiren sürücü polise yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa CHP ak parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.