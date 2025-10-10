Mahkeme kararını verdi! Bayrampaşa Belediyesi seçimleri iptal edildi

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu sonrasında Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Daha sonra İçişleri Bakanlığı'nca Hasan Mutlu görevinden uzaklaştırılmıştı.

CHP'NİN ADAYI KAZANMIŞTI

CHP’nin Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun görevinden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkanvekili seçimini CHP'nin adayı İbrahim Kahraman kazanmıştı.

AK PARTİ DAVA AÇMIŞTI

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ise "Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen Başkan Vekilliği seçiminde, halkın seçtiği meclis üyelerimizin iradesi açık bir şekilde gasp edilmiştir." diyerek hukuki süreç başlatacaklarını açıklamıştı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçimlerinin iptali istemiyle dava açmıştı.

SEÇİM İPTAL EDİLDİ

Mahkeme, AK Parti'nin itirazını kabul ederek Bayrampaşa Belediyesi'ndeki seçimi iptal etti.

"ÇİFTE STANDART"

AK Parti yaptığı açıklamada şunları ifade etmişti:

"Birinci turda Cumhur İttifakı adayımız İbrahim Akın 19 oya karşı 18 oyla önde çıktı. İkinci turda CHP’li Meclis Üyeleri tarafından mühürlenen zarflarda “yanlış yere mühür basıldı” gerekçesiyle, Cumhur İttifakı adayımız İbrahim Akın’ın bir oyu geçersiz sayıldı.

Üçüncü turda, “İbrahim Akın” yazısında “r” harfi eksik olduğu gerekçesiyle bir oy geçersiz sayıldı. Son turda İbrahim Akın’a verilen oy, isminin yanındaki basit bir çizik gerekçe gösterilerek kanuna aykırı olarak iptal edildi.

Aynı turda CHP adayı İbrahim Kahraman’ın isminin yazılı olduğu pusulada ilk önce ‘Akın’ olarak yazılan yazının karalanarak ‘Kahraman’a çevrilmesine rağmen bu oy geçerli kabul edildi. Bu açık çifte standart sonucunda seçim 18-18 eşit gösterildi ve kura yoluyla CHP adayı “kazandı” ilan edildi.

Oysa gerçek tablo çok nettir: Cumhur İttifakı adayımız İbrahim Akın, 19’a 17 sonuçla seçimi kazanmıştır."