Mahkeme ‘montaj’ demişti! TÜGVA’ya eski videolarla yeni saldırı: “Beş yıl önceki içerikler yeniden piyasada”

TÜGVA’ya yönelik sosyal medyada yeniden dolaşıma sokulan eski görüntü ve yazışmalar tartışma yarattı. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Serdar Akinan tarafından yıllar sonra yeniymiş gibi yapılan paylaşımları “Aşırı aptalca bir saldırı” olarak nitelendirirken, TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci de söz konusu içeriklerin montaj olduğunun mahkeme kararıyla sabit olduğunu belirtti.

Türkiye Gençlik Vakfı'na (TÜGVA) yönelik sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar bir kez daha gündem oldu. Yurt dışında kaçak olarak yaşayan Serdar Akinan tarafından paylaşılan video ve yazışmaların yıllar öncesine ait olduğu ortaya çıkarken Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "TÜGVA'ya karşı aşırı aptalca bir saldırı" olarak nitelendirdiği paylaşımların arka planını yazdı.

Serdar Akinan

"BEŞ YIL ÖNCEKİ İÇERİKLERİ YENİYMİŞ GİBİ SUNUYORLAR"

Söz konusu görüntüleri ve yazışmaları 5-6 yıl önce bizzat kendisinin gördüğünü hatırladığını belirten Hakan, "Beş-altı yıl önceki malzemeleri yeniymiş gibi piyasaya sürüyorlar. Beş yıl önceki içerikleri yeniymiş gibi sunuyorlar" ifadelerini kullandı.

Yazısında, TÜGVA'ya yönelik bu tür kampanyaların "eskiyi yeni gibi satmak" yöntemiyle sürdüğünü belirten Hakan, bu durumun bilinçli yapılan bir saldırı olduğunu belirtti.

AHMET HAKAN: "DERTLERİ NE TÜGVA'YLA?"

TÜGVA'ya yönelik sürekli ve asılsız iddiaların, vakfın gençlerle yaptığı çalışmaları hedef aldığını savuna Hakan, "İftira serbest, montaj serbest, yalan serbest... Dertleri ne TÜGVA'yla?" diyen Hakan, bu saldırıların "gençlik üzerinden oluşturulmak istenen bir algı operasyonu" olduğunu ifade etti.

Ahmet Hakan

TÜGVA BAŞKANI BEŞİNCİ: "MONTAJ OLDUĞU MAHKEMECE KANITLI"

Ahmet Hakan, söz konusu yazısında TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci'nin açıklamalarına da yer verdi. Beşinci; 2021-2022 yıllarında açılan davada, söz konusu içeriklerin "Üçüncü kişilerce üretilmiş montaj görüntüler" olduğunun mahkeme kararıyla tespit edildiğini söyledi.

TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci

Beşinci ayrıca, "Fail aleyhine cezaya hükmedildi. Ancak aynı paylaşımlar, bu kez yurtdışında firari kişiler eliyle yeniden dolaşıma sokuluyor" açıklamasını yaptı.

"MARJİNAL GRUPLARIN MAŞASI OLMAYAN BASINA KAPIMIZ AÇIK"

TÜGVA Başkanı Beşinci, vakfın her zaman şeffaflıktan yana olduğunu vurgulayarak, "Marjinal grupların, terör suçlarından aranan kaçak kişilerin, adresi belli olmayan hesapların maşası olmayan tüm basın mensuplarına kapımız her daim açıktır" dedi.

