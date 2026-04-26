Mahkemede kafese kondu! Televizyonlar canlı yayımladı

Şam’daki Adalet Sarayı’nda bulunan Dördüncü Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, üst düzey askeri ve güvenlik yetkililerinin isimleri de yer aldı.

Duruşmada, Beşşar Esed ve Mahir Esed'in yanı sıra Muhammed Eymen Ayyuş, eski Savunma Bakanı Fahdi Casem el-Freyic, Dera askeri istihbarat başkanı Luay al-Ali, Dera istihbarat şubesi başkanı Fevik Nasır ile komutan Talal Hüseyin’in isimlerinin geçtiği belirtildi.

Söz konusu kişilerin tamamının yurt dışına kaçtığı ve bu nedenle haklarında gıyabi yargılama yürütüldüğü, mahkemenin ilgili mevzuat kapsamında haklarında tebligat sürecini başlatacağı aktarıldı.

Duruşmaların, Suriye Cumhuriyeti Genel Savcı Yardımcısı Hassan et-Trübe başkanlığında yürütüldüğü bildirildi.

KAFESTE TUTULDU

Televizyonlardan canlı yayınlanan duruşmada Necib'in, mahkeme salonunda demir korkuluklar ardındaki özel bir bölümde tutulduğu görüldü.

Duruşmanın ilerleyen günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Beşşar Esad'in kuzeni olan Necib, 2008-2011 yıllarında Dera'da Siyasi Güvenlik Şubesi Başkanı olarak görev yapmıştı.

AREF NECİB KİMDİR?

Atıf Necib, Dera'daki protestoların bastırılmasında rol oynadı. Beşar Esad'ın kuzeni ve çöken rejimin Dera'daki Siyasi Güvenlik Müdürlüğünün eski başkanı Atıf Necib, 2011'deki barışçıl gösterilerin bastırılmasında rol aldı.

Dera'da rejim karşıtı sloganlar yazan çocukların gözaltına alınıp işkence görmesine tepki amaçlı başlayan protestolar, Necib'in talimatları doğrultusunda orantısız şiddetle bastırıldı.

Kaynak: AA