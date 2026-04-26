Mahkemede kafese kondu! Televizyonlar canlı yayımladı

Suriye’de devrik rejimin lideri Beşşar Esed ile kardeşi Mahir Esed’in hakkında gıyabi yargılama süreci başkent Şam’da başladı. Dera işkencelerinin sorumlusu ve Beşşar Esad’ın kuzeni Atef Necib, başkent Şam’da yoğun güvenlik önlemleri altında hakim karşısına çıkarıldı. Necib, mahkemede kafese konuldu.

Mahkemede kafese kondu! Televizyonlar canlı yayımladı

Şam’daki Adalet Sarayı’nda bulunan Dördüncü Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, üst düzey askeri ve güvenlik yetkililerinin isimleri de yer aldı.

Duruşmada, Beşşar Esed ve Mahir Esed'in yanı sıra Muhammed Eymen Ayyuş, eski Savunma Bakanı Fahdi Casem el-Freyic, Dera askeri istihbarat başkanı Luay al-Ali, Dera istihbarat şubesi başkanı Fevik Nasır ile komutan Talal Hüseyin’in isimlerinin geçtiği belirtildi.

Mahkemede kafese kondu! Televizyonlar canlı yayımladı 1

Söz konusu kişilerin tamamının yurt dışına kaçtığı ve bu nedenle haklarında gıyabi yargılama yürütüldüğü, mahkemenin ilgili mevzuat kapsamında haklarında tebligat sürecini başlatacağı aktarıldı.

Mahkemede kafese kondu! Televizyonlar canlı yayımladı 2

Duruşmaların, Suriye Cumhuriyeti Genel Savcı Yardımcısı Hassan et-Trübe başkanlığında yürütüldüğü bildirildi.

Mahkemede kafese kondu! Televizyonlar canlı yayımladı 3

KAFESTE TUTULDU

Televizyonlardan canlı yayınlanan duruşmada Necib'in, mahkeme salonunda demir korkuluklar ardındaki özel bir bölümde tutulduğu görüldü.

Mahkemede kafese kondu! Televizyonlar canlı yayımladı 4

Duruşmanın ilerleyen günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Mahkemede kafese kondu! Televizyonlar canlı yayımladı 5

Beşşar Esad'in kuzeni olan Necib, 2008-2011 yıllarında Dera'da Siyasi Güvenlik Şubesi Başkanı olarak görev yapmıştı.

Mahkemede kafese kondu! Televizyonlar canlı yayımladı 6

AREF NECİB KİMDİR?

Atıf Necib, Dera'daki protestoların bastırılmasında rol oynadı. Beşar Esad'ın kuzeni ve çöken rejimin Dera'daki Siyasi Güvenlik Müdürlüğünün eski başkanı Atıf Necib, 2011'deki barışçıl gösterilerin bastırılmasında rol aldı.

Mahkemede kafese kondu! Televizyonlar canlı yayımladı 7

Dera'da rejim karşıtı sloganlar yazan çocukların gözaltına alınıp işkence görmesine tepki amaçlı başlayan protestolar, Necib'in talimatları doğrultusunda orantısız şiddetle bastırıldı.

Mahkemede kafese kondu! Televizyonlar canlı yayımladı 8

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

