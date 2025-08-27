Makam aracını uyuşturucu kullanarak sürmüştü! AK Partili Zenbilci'nin oğlunun cezası belli oldu

AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci'nin oğlu Muhammed Tayyip Zenbilci, 29 Eylül 2024’te Meclis kartının takılı olduğu araçla uyuşturucu ticareti yaparken yakalanmıştı.

BABASININ MAKAM ARACINDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Halk TV'de yer alan habere göre; Osmaniye 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama devam ederken hazırlanan iddianamede Zenbilci'nin kullandığı ve babasına ait olan makam aracında toplam 25 kilogram 850 gram ağırlığında ve piyasa değeri 1 milyon 290 bin olan uyuşturucu yakalandığı belirtilmişti.



AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci ve oğlu Muhammed Tayyip Zenbilci

ARACI KULLANIRKEN ESRAR İÇMİŞ

Zenbilci'nin aracı esrar içerek kullandığına vurgu yapılmıştı. Zenbilci'nin telefon trafiğinde uygun fiyatta uyuşturucuyu Diyarbakır'dan temin edebileceğini öğrendiğini ve dört sefer Adana'dan Diyarbakır'a gittiği de tespit edildiği de iddianamede yer almıştı.

CEZASI BELLİ OLDU: 11 YIL HAPİS VE 833 BİN TL

Gazeteci Alican Uludağ'ın aktardığına göre Meclis kartının olduğu araçta 1.3 milyon değerinde 25 kilo 850 gram esrar ile yakalanan dönemin AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci’nin oğlu Muhammed Tayyip Zenbilci, Osmaniye'de uyuşturucu ticareti suçundan 11 yıl 8 ay hapis ve 833 bin TL adli para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.