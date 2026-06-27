HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Makas atan otomobille birlikte iki araç dereye uçtu: 6 yaralı

Bursa'da iddiaya göre makas atarak ilerleyen bir otomobil, başka bir otomobille birlikte dereye uçtu. Üç aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Makas atan otomobille birlikte iki araç dereye uçtu: 6 yaralı

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Kanalboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veli Ç. idaresindeki 16 CZA 40 plakalı otomobil makas atarak ilerlemeye başladı.

Makas atan otomobille birlikte iki araç dereye uçtu: 6 yaralı 1

ÜÇ OTOMOBİL KAZAYA KARIŞTI İKİSİ DEREYE UÇTU

Sıkışan trafikte önce bir araca, ardından da Hüseyin E. yönetimindeki 16 BPR 766 plakalı otomobile çarpan Veli Ç.'nin kullandığı araç dereye uçtu. Çarpmanın etkisiyle Hüseyin E. idaresindeki otomobil de kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Makas atan otomobille birlikte iki araç dereye uçtu: 6 yaralı 2

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, 16 CZA 40 plakalı otomobilde bulunan Veli Ç., İsmail A., Eray I. ve Ramazan K. ile diğer araçtaki Hüseyin E. ve Saadet E. yaralandı. Yaralılar, AFAD ve itfaiye ekiplerince dereden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği Resmi Gazete’deKreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği Resmi Gazete’de
İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu sevkiyatıİstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu sevkiyatı

Anahtar Kelimeler:
Bursa kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aynı anda 48 operasyon! Bakan Gürlek duyurdu

Aynı anda 48 operasyon! Bakan Gürlek duyurdu

Sokağa çıkmak 2 gün yasaklanabilir! Orhan Şen Türkiye detayını açıkladı

Sokağa çıkmak 2 gün yasaklanabilir! Orhan Şen Türkiye detayını açıkladı

Millilerden Dünya Kupası'na zaferle veda! Kaan Ayhan son sözü söyledi

Millilerden Dünya Kupası'na zaferle veda! Kaan Ayhan son sözü söyledi

Ablası kalan mirası tek tek saydı! 'Hepsini satacağız'

Ablası kalan mirası tek tek saydı! 'Hepsini satacağız'

Milyonların beklediği zam masasında 'temmuz' hesabı

Milyonların beklediği zam masasında 'temmuz' hesabı

Yüzlerce araç bekliyor: “Üçüne beşine bakmayacağız, gelin alın”

Yüzlerce araç bekliyor: “Üçüne beşine bakmayacağız, gelin alın”

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.