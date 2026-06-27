Makas atan otomobille birlikte iki araç dereye uçtu: 6 yaralı

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Kanalboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veli Ç. idaresindeki 16 CZA 40 plakalı otomobil makas atarak ilerlemeye başladı.

ÜÇ OTOMOBİL KAZAYA KARIŞTI İKİSİ DEREYE UÇTU

Sıkışan trafikte önce bir araca, ardından da Hüseyin E. yönetimindeki 16 BPR 766 plakalı otomobile çarpan Veli Ç.'nin kullandığı araç dereye uçtu. Çarpmanın etkisiyle Hüseyin E. idaresindeki otomobil de kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, 16 CZA 40 plakalı otomobilde bulunan Veli Ç., İsmail A., Eray I. ve Ramazan K. ile diğer araçtaki Hüseyin E. ve Saadet E. yaralandı. Yaralılar, AFAD ve itfaiye ekiplerince dereden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır