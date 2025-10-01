HABER

Malatya 01 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 1 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 24°C civarında ölçülecek.

Gece sıcaklığının 11°C olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 2 Ekim Perşembe günü de sıcaklık 24°C olacak. 3 Ekim Cuma günü sıcaklık 27°C'ye yükselecek. 4 Ekim Cumartesi günü 28°C tahmin ediliyor. 5 Ekim Pazar günü sıcaklık 29°C olacak. 6 Ekim Pazartesi günü hava sıcaklığı 28°C olacak. Bu dönemde hava genellikle güneşli ve ılıman kalacak.

Sonbahar aylarında hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkları artabilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Güneşli günlerde güneş koruyucu kullanmak sağlıklı bir tercih. Bol su içmek de sağlık için destekleyici olacaktır.

