Malatya 02 Aralık Salı Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 2 Aralık 2025 Salı günü hava durumu bol güneş ışığıyla sevindirici. Sıcaklıklar 10°C’ye kadar yükselecek. Gün boyunca sıcaklık 0°C ile 10°C arasında değişecek. Serin sabah ve akşam saatleri ile sıcak öğle saatleri söz konusu. Nem oranı %85 civarında bekleniyor. Rüzgar hızı ise 2.9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:27, gün batımı ise 17:07'dir.

3 Aralık Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. 4 Aralık Perşembe günü yer yer güneşli olacak. Ardından hava biraz bulutlanacak. 5 Aralık Cuma günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava söz konusu. Sıcaklıklar 7°C ile 9°C arasında değişecek. Nem oranı %80 civarında kalacaktır. Rüzgar hızı 0.5 km/saat ile 4.8 km/saat arasında değişim gösterecek.

Bu dönemde hava koşulları serin ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Kat kat giyinmek ve yanınıza bir ceket almak faydalı olacaktır. Gün içinde güneş ışığından yararlanabilirsiniz. Açık hava aktiviteleri planlayabilirsiniz. Ancak öğle saatlerinde güneşin etkisini azaltmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmanızı öneririm. Düşük rüzgar hızı da açık hava etkinlikleri için avantaj sağlıyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının stabil kalması bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almak önemli. Böylece hazırlıklı olabilirsiniz.