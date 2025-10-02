Malatya 02 Ekim Perşembe Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 3 Ekim Cuma günü sıcaklık 27°C, 4 Ekim Cumartesi günü 28°C ve 5 Ekim Pazar günü de 28°C öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşulları ılıman olacak. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklık artışı yaşanacak. Güneşe maruz kalma süresi kısıtlanmalı. Bol su tüketimi önemlidir. Ayrıca sabah ve akşam serinliklerinde uygun kıyafet tercih edilmelidir. Ani sıcaklık değişikliklerine karşı vücut direnci artırılmalıdır.

Tarım yapanlar, sulama ihtiyaçlarını planlamalıdır. Olası sıcaklık artışlarına karşı önlemler alınmalıdır. Ayrıca ulaşımda dikkatli olunması gerekmektedir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sis oluşma riski vardır. Trafik kurallarına uyulması önemlidir.

Malatya'da hava koşulları ılıman ve güneşli olarak devam edecek. Sıcaklık artışlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Gerekli önlemler mutlaka alınmalıdır.