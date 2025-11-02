HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya 02 Kasım Pazar Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 2 Kasım 2025 Pazar günü değişken hava durumu yaşanacak. Sabah sıcaklığı 9.6°C, öğle saatlerinde ise 21.7°C'ye çıkacak. Nem oranı %41, rüzgar hızı 9.1 km/h olarak bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ılıman hava koşulları devam edecek. Ani sıcaklık değişiklikleri ve yüksek nem, sabah ile akşam saatlerinde serinlik hissi yaratabilir. Güneşe maruz kalma süresi sınırlandırılmalı, tarım için sulama ihtiyaçları dikkatlice planlanmalı.

Malatya 02 Kasım Pazar Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 2 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 9.6°C civarında. Gün doğumu saati 06:54 olarak tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 21.7°C'ye yükselebilir. Gün batımı saati 17:26 olarak öngörülüyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 16.4°C'ye düşecek. Nem oranı %41. Rüzgar hızı 9.1 km/h. Basınç seviyesi 910.6 mb olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 3 Kasım Pazartesi günü yüksek bulutlar görülecek. Güneş, bu bulutların arkasından çıkacak. 4 Kasım Salı günü ise hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar gündüzleri 18-19°C, geceleri 4-5°C civarında seyredecek. Hava koşullarının ılıman olması öngörülüyor.

Bu dönemde ani sıcaklık değişiklikleri olabilir. Yüksek nem oranları sebebiyle sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Günün erken ve geç saatlerinde uygun kıyafetler tercih edilmeli. Bu, vücut ısısının dengede kalmasına yardımcı olur. Gün içinde bol su tüketimi önemlidir. Güneşe maruz kalma süresi kısıtlanmalıdır. Trafik kurallarına uyulmalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sis riski nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Tarım yapanlar sulama ihtiyaçlarını iyi planlamalı. Olası sıcaklık artışlarına karşı önlemler almaları faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye, uluslararası su forumuna beşinci kez ev sahipliği yapacakTürkiye, uluslararası su forumuna beşinci kez ev sahipliği yapacak
Birçok yol ulaşıma kapatıldı! İstanbul trafiğine 'maraton' ayarıBirçok yol ulaşıma kapatıldı! İstanbul trafiğine 'maraton' ayarı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dikkat çeken Türkiye ve İsrail çıkışı! "Bence bu olmayacak"

Dikkat çeken Türkiye ve İsrail çıkışı! "Bence bu olmayacak"

Bakan Yerlikaya paylaştı: "Yol kesen eşkıyalar tarih olacak"

Bakan Yerlikaya paylaştı: "Yol kesen eşkıyalar tarih olacak"

Okan Buruk'tan maçın hakemine olay tepki! Orta sahaya kadar yanına gitti ve...

Okan Buruk'tan maçın hakemine olay tepki! Orta sahaya kadar yanına gitti ve...

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!

Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.