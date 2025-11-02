Malatya 02 Kasım Pazar Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 2 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 9.6°C civarında. Gün doğumu saati 06:54 olarak tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 21.7°C'ye yükselebilir. Gün batımı saati 17:26 olarak öngörülüyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 16.4°C'ye düşecek. Nem oranı %41. Rüzgar hızı 9.1 km/h. Basınç seviyesi 910.6 mb olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 3 Kasım Pazartesi günü yüksek bulutlar görülecek. Güneş, bu bulutların arkasından çıkacak. 4 Kasım Salı günü ise hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar gündüzleri 18-19°C, geceleri 4-5°C civarında seyredecek. Hava koşullarının ılıman olması öngörülüyor.

Bu dönemde ani sıcaklık değişiklikleri olabilir. Yüksek nem oranları sebebiyle sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Günün erken ve geç saatlerinde uygun kıyafetler tercih edilmeli. Bu, vücut ısısının dengede kalmasına yardımcı olur. Gün içinde bol su tüketimi önemlidir. Güneşe maruz kalma süresi kısıtlanmalıdır. Trafik kurallarına uyulmalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sis riski nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Tarım yapanlar sulama ihtiyaçlarını iyi planlamalı. Olası sıcaklık artışlarına karşı önlemler almaları faydalı olacaktır.