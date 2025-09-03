HABER

Malatya 03 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 3 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu şöyle olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 32°C, gece ise 17°C bekleniyor.

Malatya 03 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Malatya'da 3 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu şöyle olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 32°C, gece ise 17°C bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 23°C. Nem oranı %32. Rüzgar batıdan, saatte 9 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 4 Eylül Perşembe günü sabah 32°C, gece 17°C; 5 Eylül Cuma günü sabah 31°C, gece 17°C; 6 Eylül Cumartesi günü sabah 31°C, gece 16°C; 7 Eylül Pazar günü sabah 30°C, gece 16°C sıcaklıklar tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek seviyelerde olacak. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önem taşıyor. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su tüketmek ve hafif kıyafetler giymek, aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde cilt koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak da faydalıdır.

Sıcak hava koşulları, tarım faaliyetlerini etkileyebilir. Çiftçilerin sulama sistemlerini düzenli olarak kontrol etmesi gerekiyor. Bitkilerin su ihtiyacını karşılamak da önemli. Hayvanların serin ortamlarda tutulması ve yeterli su temin edilmesi, hayvan sağlığı açısından kritik bir durumdur.

Ulaşımda da sıcak hava koşullarının etkilerini dikkate almak gerekir. Yolculuk yapacakların, araçlarının klima sistemlerini kontrol etmesi öneriliyor. Yeterli su bulundurmaları da önemli. Trafik yoğunluğunun artabileceği öğle saatlerinde, seyahat planlarını sabah veya akşam saatlerine kaydırmak daha rahat bir yolculuk sağlayabilir.

Yüksek sıcaklıkların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için hassas grupların dikkatli olmaları gerekir. Yaşlılar ve çocuklar, aşırı sıcaklardan korunmalıdır. Evde kalma imkânı olanların serin ortamlarda vakit geçirmesi ve aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınması tavsiye edilir.

