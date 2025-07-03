Malatya 03 Temmuz Perşembe Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 3 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve rüzgarlı olacak. Sıcaklık 14°C ile 27°C arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. 4 Temmuz'da sıcaklık 14°C ile 26°C, 5 Temmuz'da 15°C ile 29°C, 6 Temmuz'da 16°C ile 31°C ve 7 Temmuz'da 17°C ile 33°C arasında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları giderek artacak. Rüzgarlı koşullar devam edecek. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunması önemlidir. Uygun kıyafetler giymek ve bol su tüketmek de önemlidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Uçabilecek nesnelere uzak durulmalıdır. Hava koşullarına uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak, sağlıklı ve güvenli bir dönem geçirmenize yardımcı olur.