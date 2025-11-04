HABER

Malatya 04 Kasım Salı Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 4 Kasım 2025'te hava durumu bulutların arasından görünen güneş ışıklarıyla şekillenecek. Gündüz sıcaklık 17°C, gece ise 3°C olması bekleniyor. 5 Kasım'da sıcaklık 19°C'ye çıkacak. 6 ve 7 Kasım'da ise bulutlar arasında güneş görünmeye devam edecek ve sıcaklık 21°C'ye yükselebilecek. Yağış beklenmediği için açık hava etkinlikleri için ideal bir dönem. Ancak sabah ve akşam saatlerinde serin hava koşullarına dikkat edilmelidir.

Malatya'da 4 Kasım 2025 Salı günü hava durumu bulutların arasından ara ara görünen güneş ışıklarıyla şekillenecek. Gündüz en yüksek sıcaklık 17°C, gece ise en düşük sıcaklık 3°C civarında olacak. Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın seyredecek. Yağış beklenmiyor.

5 Kasım Çarşamba günü puslu bir güneş ışığı altında hava sıcaklıklarının 19°C'ye kadar çıkması öngörülüyor. 6 Kasım Perşembe günü yüksek bulutlar arasında güneş ışıkları görünecek. Bu günde hava sıcaklıklarının 19°C civarında olması bekleniyor. 7 Kasım Cuma günü puslu bir güneş ışığı altında hava 21°C'ye yükselebilir.

Bu dönemde hava koşulları ılıman olacak. Yağış beklenmediği için açık hava etkinlikleri için uygun bir zaman dilimi sunuluyor. Ancak sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları daha düşük olabilir. Özellikle sabahları dışarı çıkarken uygun kıyafetler tercih edilmelidir.

Gündüz saatlerinde güneş ışınlarıyla hava daha sıcak olacak. Bu nedenle güneşe karşı koruyucu önlemler almak faydalı olacaktır. Rüzgarların hafif esmesi bekleniyor. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunar. Ancak rüzgarın yönü ve hızı değişkenlik gösterebilir. Hava durumunu güncel olarak takip etmek önemlidir.

Malatya'da önümüzdeki günlerde hava koşulları genel olarak ılıman ve güneşli olacak. Sabah ve akşam saatlerinde daha düşük sıcaklıklara karşı hazırlıklı olunmalıdır. Gündüz saatlerinde güneşe karşı koruyucu önlemler almak sağlıklı ve keyifli bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.

