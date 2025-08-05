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Malatya 05 Ağustos Salı Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 5 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu yüksek sıcaklık ve bol güneş ışığıyla karakterize edilecek.

Malatya 05 Ağustos Salı Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Malatya'da 5 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu yüksek sıcaklık ve bol güneş ışığıyla karakterize edilecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 36°C civarına ulaşması bekleniyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 24°C'ye düşmesi öngörülüyor. Rüzgar kuzey yönünden hafif esecek. Nem oranı %28 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 6 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığının 36°C olması öngörülüyor. 7 Ağustos Perşembe günü de sıcaklığın 36°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha fazla hissedilecek.

Sıcak hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında dışarıda olmak, güneş ışınlarının dik açılı gelmesi nedeniyle risk taşır. Bu nedenle, sabah erken saatlerde veya akşam serinliğinde dışarı çıkmak daha sağlıklıdır.

Ayrıca, güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde cilt koruması için uygun kıyafetler giymek ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Sıcak havalarda vücudun su kaybını önlemek için bol su içmek dehidrasyon riskini azaltacaktır. Aşırı sıcakların yol açabileceği sağlık sorunlarına karşı, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekmektedir.

Yüksek sıcaklıklar enerji tüketimini artırabilir. Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla klima ve fan kullanımını sınırlamak, hem bütçeye hem de çevreye katkı sağlayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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