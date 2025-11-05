HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya 05 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 5 Kasım 2025'te hava durumu güneşli ve sıcak geçecek. Gündüz 19°C, sabah saatlerinde 10°C ve akşam 13°C olması bekleniyor. Rüzgar güneyden ve kuzeydoğudan esecek, nem oranı ise gün içinde değişkenlik gösterecek. Önümüzdeki günlerde, özellikle 6 Kasım'da beklenen yağışlı hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemli. Diğer günlerde ise güneşli hava ve belirli sıcaklıklar öngörülüyor.

Malatya 05 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 5 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu, güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkların 19°C civarında seyretmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 10°C olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 13°C olarak tahmin ediliyor. Rüzgar sabah saatlerinde güney yönünden saatte 8 km hızla esecek. Gündüz saatlerinde rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 10 km hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah %56, gündüz %37, akşam %57 ve gece %66 olacak. Gün doğumu saati 06:57. Gün batımı saati ise 17:23.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişkenlik öngörülüyor. 6 Kasım Perşembe günü bölgesel düzensiz yağmur bekleniyor. Sıcaklığın 12°C civarında olması tahmin ediliyor. 7 Kasım Cuma günü havası güneşli olacak. Sıcaklıkların 12°C civarında seyretmesi bekleniyor. 8 Kasım Cumartesi günü de hava güneşli olacak. Sıcaklıkların 13°C civarında olması öngörülüyor. 9 Kasım Pazar günü yine hava güneşli geçecek. Sıcaklığın 11°C civarında olması bekleniyor. 10 Kasım Pazartesi günü de güneşli olacak. Sıcaklıkların 10°C civarında olacağı tahmin ediliyor. 11 Kasım Salı günü de hava güneşli olacak. Sıcaklıkların 12°C civarında olması öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceği belirtiliyor. Özellikle 6 Kasım Perşembe günü yağışlı koşullara karşı hazırlıklı olunmalı. Diğer günlerde güneşli hava bekleniyor. Günlük planlarınızı yaparken bu tahminlere dikkat etmelisiniz. Uygun kıyafet ve ekipman seçimi yapmanız faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Apple, ‘bütçe dostu Mac’ ile sahneye çıkıyor! (iPhone çipli olaca)Apple, ‘bütçe dostu Mac’ ile sahneye çıkıyor! (iPhone çipli olaca)
Akılalmaz dolandırıcılık: Vurgunun boyutu milyonlar...Akılalmaz dolandırıcılık: Vurgunun boyutu milyonlar...

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Hastanede tedavi görüyordu! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı

Hastanede tedavi görüyordu! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması!

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Kendini tutamadı! ''Bazı işlevlerim yok''

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Kendini tutamadı! ''Bazı işlevlerim yok''

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip yatırımcıya seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip yatırımcıya seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme! EGM'den açıklama geldi

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme! EGM'den açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.