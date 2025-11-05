Malatya 05 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 5 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu, güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkların 19°C civarında seyretmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 10°C olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 13°C olarak tahmin ediliyor. Rüzgar sabah saatlerinde güney yönünden saatte 8 km hızla esecek. Gündüz saatlerinde rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 10 km hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah %56, gündüz %37, akşam %57 ve gece %66 olacak. Gün doğumu saati 06:57. Gün batımı saati ise 17:23.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişkenlik öngörülüyor. 6 Kasım Perşembe günü bölgesel düzensiz yağmur bekleniyor. Sıcaklığın 12°C civarında olması tahmin ediliyor. 7 Kasım Cuma günü havası güneşli olacak. Sıcaklıkların 12°C civarında seyretmesi bekleniyor. 8 Kasım Cumartesi günü de hava güneşli olacak. Sıcaklıkların 13°C civarında olması öngörülüyor. 9 Kasım Pazar günü yine hava güneşli geçecek. Sıcaklığın 11°C civarında olması bekleniyor. 10 Kasım Pazartesi günü de güneşli olacak. Sıcaklıkların 10°C civarında olacağı tahmin ediliyor. 11 Kasım Salı günü de hava güneşli olacak. Sıcaklıkların 12°C civarında olması öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceği belirtiliyor. Özellikle 6 Kasım Perşembe günü yağışlı koşullara karşı hazırlıklı olunmalı. Diğer günlerde güneşli hava bekleniyor. Günlük planlarınızı yaparken bu tahminlere dikkat etmelisiniz. Uygun kıyafet ve ekipman seçimi yapmanız faydalı olacaktır.