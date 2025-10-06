HABER

Malatya 06 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 6 Ekim Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak.

Doğukan Akbayır

Malatya'da 6 Ekim Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık en yüksek 28°C, en düşük 17°C olacak. Rüzgar güneyden saatte yaklaşık 4 km hızla esecek. Nem oranı ise %18 civarında tahmin ediliyor.

7 Ekim Salı günü sıcaklık en yüksek 26°C, en düşük 16°C olması bekleniyor. 8 Ekim Çarşamba günü ise en yüksek sıcaklık 24°C, en düşük 15°C olarak öngörülmektedir. 9 Ekim Perşembe günü hafif yağmur bekleniyor. Bu günün en yüksek sıcaklığı 19°C, en düşük sıcaklığı ise 14°C olacaktır.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak bazı önlemler almak faydalı olabilir. Özellikle 9 Ekim'de beklenen hafif yağmur nedeniyle yanınızda bir şemsiye bulundurmalısınız. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı vücudunuzu korumak için kat kat giyinmek pratik olacaktır. Rüzgarlı günlerde hafif rüzgarlar alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Alerjisi olanların tedbirli olmaları önemlidir. Hava koşullarına göre plan yaparken esnek olmak da faydalıdır. Gerektiğinde planlarınızı güncellemek olası olumsuzluklardan kaçınmanıza yardımcı olur.

hava durumu Malatya
