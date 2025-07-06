Malatya 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 6 Temmuz 2025 Pazar günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30°C civarlarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 21°C'ye düşecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 14 kilometre hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 7 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 31°C, 8 Temmuz Salı günü 33°C, 9 Temmuz Çarşamba günü 34°C ve 10 Temmuz Perşembe günü ise 34°C olarak tahmin ediliyor. Bu dönemde hava genellikle güneşli olacak. Yağış beklenmiyor.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek faydalı olacaktır. Bol su tüketmek ve hafif kıyafetler giymek de önemlidir. Sıcak çarpmalarını önlemek açısından bu önerilere dikkat edilmelidir. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak gerekiyor. Gerekirse şapka veya güneş gözlüğü kullanılmalıdır.

Sıcaklıkların yüksek olduğu bu günlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekir. Mümkünse serin ortamlarda vakit geçirmeleri tavsiye edilmektedir.