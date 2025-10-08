HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya 08 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 8 Ekim 2025 Çarşamba günü, hava durumu güneşli ve sıcak geçecek.

Malatya 08 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Malatya'da 8 Ekim 2025 Çarşamba günü, hava durumu güneşli ve sıcak geçecek. En düşük sıcaklık 14°C olacak. En yüksek sıcaklık ise 26°C civarında seyredecek. Nem oranı %28. Rüzgar hızı 12.7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:30. Gün batımı saati 18:00'dir.

9 Ekim Perşembe günü hava sıcaklıkları düşecek. 22°C civarına gerilemesi bekleniyor. 10 Ekim Cuma günü ise sıcaklık 20°C civarında olacak. Hava genellikle açık ve güneşli kalacak. Ancak sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir.

Bu dönemde kat kat giyinmek faydalı olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşebilir. Yanınızda bir ceket bulundurmak iyi bir fikir. Gündüz saatlerinde güneş ışınları etkili olacak. Hava sıcaklıkları artacağından, güneş koruyucu ürünler kullanmak önem kazanıyor. Bol su içmek de sağlıklı bir seçim. Rüzgar hızı hafif olacağı için açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mersin'de kaza! Çok sayıda yaralı varMersin'de kaza! Çok sayıda yaralı var
Ankara’da rüşvet operasyonu!Ankara’da rüşvet operasyonu!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.