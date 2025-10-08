Malatya 08 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 8 Ekim 2025 Çarşamba günü, hava durumu güneşli ve sıcak geçecek. En düşük sıcaklık 14°C olacak. En yüksek sıcaklık ise 26°C civarında seyredecek. Nem oranı %28. Rüzgar hızı 12.7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:30. Gün batımı saati 18:00'dir.

9 Ekim Perşembe günü hava sıcaklıkları düşecek. 22°C civarına gerilemesi bekleniyor. 10 Ekim Cuma günü ise sıcaklık 20°C civarında olacak. Hava genellikle açık ve güneşli kalacak. Ancak sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir.

Bu dönemde kat kat giyinmek faydalı olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşebilir. Yanınızda bir ceket bulundurmak iyi bir fikir. Gündüz saatlerinde güneş ışınları etkili olacak. Hava sıcaklıkları artacağından, güneş koruyucu ürünler kullanmak önem kazanıyor. Bol su içmek de sağlıklı bir seçim. Rüzgar hızı hafif olacağı için açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.