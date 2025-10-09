HABER

Malatya 09 Ekim Perşembe hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 9 Ekim 2025'te açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığı gün boyunca 17°C ile 27.4°C arasında değişecek. Nem oranı %28 civarında ve rüzgar hızı 11.5 km/saat olacak.

Malatya'da 9 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşlidir. Gün boyunca hava sıcaklığı 17°C ile 27.4°C arasında değişecektir. Nem oranı %28 civarındadır. Rüzgar hızı 11.5 km/saat seviyelerinde olacaktır. Gün doğumu 06:29, gün batımı ise 17:57'dir.

10 Ekim Cuma günü hava sıcaklıkları 18.6°C ile 27.3°C arasında olacaktır. 11 Ekim Cumartesi günü sıcaklık 8.6°C ile 22.8°C arasında tahmin edilmektedir. 12 Ekim Pazar günü ise 6.8°C ile 20.7°C arasında seyredecektir. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Bu hava koşulları altında, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gerektiğinde bir ceket veya hırka bulundurulması önerilir. Gündüz saatlerinde şapka takmak ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Bu, cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Ani sıcaklık değişikliklerine karşı vücut direncini artırmak için yeterli su tüketilmeli. Dengeli beslenmeye de özen gösterilmelidir.

