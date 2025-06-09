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Malatya 09 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya 09 Haziran Pazartesi hava durumu güneşli ve açık olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Malatya 09 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Malatya'da 9 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklıkları gündüz 34°C, gece ise 18°C civarında olacak. Haftanın ilerleyen günlerinde sıcaklıkların 34°C ile 35°C arasında seyretmesi bekleniyor. Özellikle 10 Haziran Salı günü gündüz sıcaklıklarının 34°C, gece sıcaklıklarının ise 17°C civarında olması öngörülüyor. 11 ve 12 Haziran Çarşamba ve Perşembe günlerinde de benzer sıcaklık değerleri devam edecek.

Hava sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda zaman geçirmek, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Ayrıca, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, mümkünse dışarıda bulunmaktan kaçınmak tavsiye edilir.

Sıcak hava koşulları, özellikle yaşlılar ve çocuklar için sağlık riskleri oluşturabilir. Bu grupların aşırı sıcaklardan korunması önemlidir. Gerektiğinde serin ortamlarda vakit geçirmeleri gerekmektedir. Yüksek sıcaklıklar, su kaynakları üzerinde baskı oluşturabilir. Bu nedenle, suyun tasarruflu kullanılması ve su kaynaklarının korunması, çevre ve toplum sağlığı açısından kritik öneme sahiptir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek ve buna göre planlama yapmak, olası olumsuzlukların önüne geçebilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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